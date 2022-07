Energie aus Luttenwang: Ein Ort feiert seine Biogasanlage

Vor 15 Jahren haben Manfred Scherer (4.v.l.) und Josef Schmid (6.v.r.) die Biogasanlage Luttenwang aufgebaut. Viele Besucher, aber auch Vertreter der lokalen Politprominenz waren zu den Feierlichkeiten gekommen. © metzler

Zweifellos zählt die Biogasanlage Luttenwang zu den Vorreitern im Landkreis auf dem Gebiet der regenerativen Energieerzeugung. Mit einem Hoffest feierte das Unternehmen nun ein doppeltes Jubiläum.

Luttenwang – Nämlich seinen 15. Geburtstag sowie das zehnjährige Bestehen des Luttenwanger Fernwärmenetzes. Zudem gab es eine Landtechnik-Ausstellung. Zahlreiche Besucher – darunter auch die kommunale Politprominenz – hatten den Weg nach Luttenwang gefunden. Sie besichtigten die Biogasanlage, ließen sich über das Wärmenetz informieren und waren von der Technikausstellung begeistert.

Josef Götz vom Fachverband Biogas erläuterte den Gästen den natürlichen Energiekreislauf. Kritik übte er an der Energiepolitik der Bundesregierung und lobte die Luttenwanger Anlage. „Ihr habt die Bedeutung bereits vor 15 Jahren erkannt. Respekt, was Ihr hier auf die Beine gestellt habt.“

Klimaneutral

Er könne sich energiepolitisch sozusagen ins gemachte Nest setzen, eröffnete Adelshofens Bürgermeister Robert Bals den Reigen der Grußwortredner. Luttenwang könne bereits über den Bedarf hinaus klimaneutral Strom und Wärme bereitstellen. Eine Leistung, die von Bürgerhand seinerzeit mit Mut, Hoffnung und Überzeugung erbracht worden sei.

In dieser Zeit merke man, mehr als deutlich, wie wichtig die Energie ist, meinte Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler (CSU). Es sei beeindruckend, wie vorausschauend Luttenwang das Thema vor 15 Jahren angegangen sei. „Luttenwang ist ein Vorzeigeprojekt“, sagte sie. „Wir werden dafür sorgen, dass auch in 15 Jahren die Anlage noch existent ist.“

Beitrag zur Energiewende

Mit der Anlage leiste Luttenwang einen wesentlichen Beitrag in Richtung Energiewende für den Landkreis, lobte Landrat Thomas Karmasin. Täglich erhalte er mindestens zehn Anrufe von Leuten, die sich für Fernwärme interessieren, berichtete Gottfried Obermeier, Vorsitzender von Ziel 21. Das Fernwärmenetz sei ein wichtiger Bestandteil für die Energiewende und er könne nur allen raten, die mit ihrer Öl- und jetzt auch Gasheizung Probleme haben, sich dem Fernwärmenetz anzuschließen.

Der Krieg in der Ukraine zeige auf, dass Energie nicht selbstverständlich sei, führte Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch (CSU) aus. Wenn man dann Energie, wie in Luttenwang regional erzeuge, habe man im Grunde genommen alles richtig gemacht. Durch die Corona-Krise, aber spätestens nach dem Ukraine-Krieg habe auch der Letzte gemerkt, dass die Landwirtschaft systemrelevant sei, meinte Landtagsabgeordneter Hans Friedl (FW). „Nicht nur von der Ernährung her, sondern auch von der Energieerzeugung.“ Jetzt denke man ans Biogas, nur die Bundesregierung anscheinend noch nicht. „Biogas ist ein Garant für die Versorgungssicherheit“, meinte Friedl. Für viele Anlagen laufe die Förderung jedoch aus“, kritisierte er. (Dieter Metzler)

