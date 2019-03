Essen und Events: Pschorrstadl wird zum Veranstaltungsraum

Lange Zeit ist der Pschorrhof in Adelshofen verfallen. Nun steht fest, wie es mit dem denkmalgeschützten Stadl weitergeht: Er wird zu einem Veranstaltungsraum mit Gastronomie.

Adelshofen–Der einstige Dreiseithof hat eine bewegte Geschichte. Zuletzt war der Stadl jedoch zu einem Schandfleck verkommen – vor allem im Kontrast zum renovierten Wirtschaftsgebäude des Hofes, in dem heute das Rathaus untergebracht ist. Bei der Gemeinde war die Freude entsprechend groß, als sich mit Stephan und Claudia Merkl eine ortsansässige Familie meldete, die das Baudenkmal wieder beleben wollte.

Lange Zeit war unklar, was die Merkls mit dem Hof konkret planen. Doch nun legten sie im Gemeinderat einen Antrag auf Nutzungsänderung vor: Der Pschorrhof soll zu einem Veranstaltungsgebäude werden. Der ehemalige Kuhstall und das Dachgeschoss werden entsprechend ausgebaut.

Im Gemeinderat herrschte darüber aber nicht nur Zufriedenheit. Die große Mehrheit der Räte freute sich zwar mit Bürgermeister Michael Raith (CSU), dass das erklärte Ziel – eine Belebung des Ortskerns – nun Realität wird. Georg Kleefeld (CSU) befürchtet jedoch Beschwerden der Anwohner wegen des drohenden Lärms. Vor allem die genannten Öffnungszeiten – täglich von 8 bis 24 Uhr – waren dem CSU-Rat ein Dorn im Auge: „Das ist eine deutliche Lärmbelästigung für die Anwohner.“ Fraktionskollege Johann Gistl sah dies auch im Zusammenhang mit dem geplanten Kindergartenbau im benachbarten Klostergarten kritisch.

+ Es ist viel zu tun am und im alten Pschorrhof. © Sebastian Öl

Der bei der Sitzung anwesende Bauherr Stephan Merkl erklärte, dass es sich dabei um eine Maximalangabe gegenüber dem Landratsamt handelt. „Sonst kann ich vormittags zum Beispiel kein Weißwurstfrühstück veranstalten.“ Aber die Aussicht, dass die Öffnungszeiten nicht voll ausgeschöpft werden, stimmte Kleefeld ebenso wenig um wie die Aussage Raiths, dass das Landratsamt ohnehin ein Lärmgutachten fordern werde. Kleefeld stimmte als einziger gegen die Nutzungsänderung.

Johann Hintersberger (CSU) meinte hingegen, dass sich der Gemeinderat in diesem Fall gegen die Anwohner durchsetzen müsse. „Sonst ist bald jedes Vereins- und Kulturleben im Ort am Ende.“ Und Sylvia Eschert (CSU) erklärte, dass sich die Entwicklung zur gastronomischen Nutzung schon immer angedeutet habe: „Eine Wohnnutzung ist schließlich kaum zu realisieren, weil der Kern des Gebäudes nicht belichtbar ist.“

Strittig ist indessen noch die Anordnung der Parkplätze. Weder der Dorfplatz noch der Klostergarten sollen dafür zur Verfügung stehen, wie Raith erklärte. Möglich seien Stellplätze bei der Kirche, wobei das Landratsamt bereits angedeutet habe, dass diese arg weit vom Stadl weg wären.

„Vorstellbar ist am Wochenende auch eine Doppelnutzung der Parkplätze am Rathaus“, sagte Raith. Diesbezüglich müsse sich Merkl noch mit Kirche, Gemeindeverwaltung und der Arbeitsgruppe für die geplante Dorferneuerung abstimmen und ein Stellplatz-Konzept erarbeiten.

Gemeinde zahlte damals 2,5 Millionen Mark

Rund 140 Jahre hat der Pschorrhof auf dem Buckel. Einst war er ein sogenannter Dreiseithof, also ein U-förmiger Hof, der sich zum ehemaligen Schloss- und Klosterareal hin öffnete. Das Wirtschaftsgebäude baute der damalige Eigentümer Josef Braumüller bereits 1837. Es wird gemunkelt, dass dafür Steine des ehemaligen Fuggerschlosses verwendet wurden. Der Stall wurde erst 1871 errichtet. In seiner Geschichte machte der Hof einige Besitzerwechsel durch. Der Seitenflügel wurde irgendwann abgebrochen, das Hauptgebäude von 49 auf nur noch knapp 24 Meter verkürzt. 1993 kaufte schließlich die Gemeinde den denkmalgeschützten Hof für 2,5 Millionen Mark. Mit dem Kauf durch Merkl im Jahr 2017 soll der Verfall des Gebäudes gestoppt werden. Der neue Eigentümer baut nicht nur zwei Veranstaltungsräume. Auch die Hochtenne wird wieder hergestellt. Im ehemaligen Getreidelager entsteht zudem – in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz – ein neues Fluchttreppenhaus, die Toilettenanlage und eine Cateringküche.

