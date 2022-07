Flüchtlinge können Sporthalle verlassen

Von: Andreas Daschner

Nur das Nötigste dabei hatten die ersten Flüchtlinge, die am 16. März in die Halle eingezogen sind. © archiv

In wenigen Tagen kann in der Mehrzweckhalle Adelshofen wieder Sport getrieben werden. Die Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wurde aufgelöst.

Adelshofen –Stattdessen sind diese nun im ehemaligen Kloster untergebracht. Grund dafür ist, dass die Zahl der Flüchtlinge zuletzt stark gesunken war.

Knapp 100 Menschen hatten in der notdürftig mit Feldbetten ausgestatteten Mehrzweckhalle seit 16. März dieses Jahres Platz gefunden. Dazu kam eine Wohnung im Gebäude, die nach wie vor mit Flüchtlingen belegt wird. Die Halle in Adelshofen war damals die erste im Landkreis, in der Ukraine-Flüchtlinge untergebracht wurden. Mit Bussen kamen die ersten 70 Flüchtlinge an – Männer, Frauen und Kinder waren darunter.

„Zuletzt sind die Flüchtlinge aber sukzessive weniger geworden“, sagt Adelshofens Bürgermeister Robert Bals (WG ANL). Am Ende seien noch knapp 30 in der Halle gewesen.

Abgesehen von den Flüchtlingen in der Wohnung im Obergeschoss der Mehrzweckhalle sind diese nun ins ehemalige Kloster der Armen Schulschwestern umgezogen. „Das Landratsamt hat die Räume angemietet, wir haben sie entsprechend hergerichtet“, sagt Bals. Die Notunterkunft in der Mehrzweckhalle wird nun zurückgebaut und die Halle gereinigt. „In etwa zwei Wochen steht sie dann wieder für den Sportbetrieb zur Verfügung“, sagt der Rathauschef.

