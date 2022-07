Biogasanlage der ersten Stunde - hier sind die Heizkosten nahezu stabil

Von: Andreas Daschner

Fernwärme für rund 100 Luttenwanger Häuser liefert die Biogasanlage von Manfred Scherer (l.) und Josef Schmid. © Andreas Daschner

Deutschland ächzt unter gestiegenen Energiepreisen. Wie es anders gehen kann, zeigt das kleine Dorf Luttenwang. Dort sind die Heizkosten für einen Großteil der Bürger beinahe stabil – dank der Biogasanlage, die Josef Schmid und Manfred Scherer vor 15 Jahren dort gebaut haben.

Luttenwang – An die 100 Häuser in dem Adelshofener Ortsteil beziehen Fernwärme. Das sind ungefähr drei Viertel der Luttenwanger. Etwa die Hälfte wird durch die Biogasanlage versorgt. Die andere Hälfte bekommt ihre Wärme von einer Hackschnitzelheizung beim Gasthof Frietinger.

„Biogas hat mich schon immer interessiert“, sagt Josef Schmid, der den landwirtschaftlichen Betrieb 1995 von den Eltern übernommen hat. Nach einer Lehrfahrt spielte er schon um die Jahrtausendwende mit dem Gedanken, eine Trockenvergärungsanlage zu bauen. „Aber die Auflagen waren damals so hoch, dass sich die Anlage nicht wirtschaftlich hätte betreiben lassen.“

Doch mit dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) wurde die Nassvergärung 2004 plötzlich wirtschaftlich. Der Startschuss für die Biogasanlage in Luttenwang. Schmid holte sich seinen Schwager Manfred Scherer mit an Bord und stieg in die Planung ein.

Die Anlage ist kaum zu sehen – stattdessen die Kirche Biogas wird durch die Vergärung von Gülle und Pflanzen erzeugt. In Luttenwang werden je rund 35 Prozent Gülle und Mais sowie etwa 30 Prozent Gras eingesetzt. „Wir arbeiten seit Inbetriebnahme mit rund 20 landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region zusammen“, sagt Betreiber Josef Schmid.

Diese liefern Material aus Luttenwang, Adelshofen, Steinbach, Hörbach, Jesenwang und Hattenhofen an. „Die kurzen Transportwege sind gut für die CO2-Bilanz“, sagt Schmid. Biogas an sich sei ohnehin CO2-neutral. „Zwar entsteht Kohlendioxid bei der Vergärung, aber das wurde im Jahr zuvor durch die Pflanzen gebunden.“

Eine Besonderheit in Luttenwang: Während andere Biogasanlagen durch ihre großen Behälter oft weithin sichtbar sind, hat Schmid seine Behälter alle unterirdisch angelegt – weil beim Bau seinerzeit gefordert wurde, dass die Sichtachse zur Luttenwanger Kirche erhalten bleiben muss. Und auch den Rest der Anlage sieht man von außen kaum. Eigens angesäte Blühflächen verdecken zumindest in Sommer den Blick auf die Rohre, die zwischen den Behältern verlaufen.

Nach einer längeren Genehmigungsphase – die Anlage war anfangs durchaus umstritten – konnte im April 2006 mit dem Bau begonnen werden. „Im November sind wir dann in Betrieb gegangen“, erzählt Schmid. Damals noch mit einer Leistung von 180 kW. Mittlerweile wurde die Anlage dreimal erweitert. Die Leistung: 1160 kW.

Dass die Biogasanlage zusammen mit der Hackschnitzelheizung beim Frietinger zwischen 75 und 80 Prozent der Luttenwanger mit Wärme versorgt, bezeichnet Schmid als „gute Zahl“ – vor allem angesichts der derzeitigen politischen Lage. Die Fernwärmeversorgung im Ort ist dabei quasi ein Ergebnis eines Stammtischs des Männergesangverein. Denn dort wurde 2009 darüber diskutiert, wie man die Abwärme der Anlage nutzen kann.

Unter der Regie von Hans Bauer, ehemals Bauamtsleiter in Mammendorf, schlossen sich 18 Luttenwanger zu einer Gesellschaft zusammen, die das Leitungsnetz für die Fernwärme aufbaute. Auch die Gesellschaft um den Vorsitzenden Andreas Kische feiert ein Jubiläum: Vor genau zehn Jahren, im Jahr 2012, entstand der erste Bauabschnitt des Leitungsnetzes. In zwei weiteren Abschnitten, 2015 und 2019, wuchs es auf seine heutige Größe an.

Doch die Anlage, die weitgehend CO2-neutral betrieben wird, liefert nicht nur Wärme. „Wir speisen jährlich auch rund 4,5 Millionen kWh Strom ins öffentliche Netz ein“, sagt Schmid. „Theoretisch könnten wir damit einen Ort wie Mammendorf versorgen.“ Der Strom wird durch drei Blockheizkraftwerke erzeugt. Alles, was über den Eigenverbrauch hinaus geht, speisen Schmid und Scherer in das Netz der Brucker Stadtwerke ein.

Schmid ist heute mehr denn je überzeugt, vor 15 Jahre den richtigen Schritt gegangen zu sein. „Biogas ist eine regionale und verlässliche Energiequelle“, sagt er. Und es könne den Lückenfüller für andere erneuerbare Energien spielen. „Windräder drehen sich nur bei Wind, Photovoltaik liefert Strom nur, wenn die Sonne scheint.“ In seiner Biogasanlage kann Schmid die Produktion an den jeweiligen Bedarf anpassen und die Anlage hochfahren, um Spitzen abzufedern.

Der Wärmepreis sei zudem nicht den ganz großen Schwankungen unterworfen. „Bis auf eine minimale Erhöhung sind wir beim Preis stabil geblieben und wollen es auch weiter bleiben“, sagt Schmid. Seine Bilanz aus 15 Jahren Biogasanlage: „Wenn wir die versorgten Haushalte, die Lieferanten, meinen Betrieb mit den Mitarbeitern und die zugehörigen Familien betrachten, profitieren heute rund 300 Leute von der Anlage.“

Großes Hoffest 15 Jahre Biogasanlage und zehn Jahre Fernwärme in Luttenwang werden am Sonntag, 10. Juli, ab 10 Uhr bei einem Hoffest auf der Anlage gefeiert. Nach dem offiziellen Teil besteht am Nachmittag die Möglichkeit, die Anlage sowie eine Landtechnikausstellung zu besichtigen.

