Frohsinn und Gesang seit über 100 Jahren - wer früher fehlte, zahlte Strafe

Seit seiner Gründung im Jahre 1920 bereichert der MGV Luttenwang das kulturelle Leben in der Region. Das Foto stammt vom Kreissingen in Fürstenfeldbruck 2017. © tb

Generationen von Männern haben beim Männergesangverein „Frohsinn“ in Luttenwang gesungen. Nun feiert der Verein seinen 100. Geburtstag. Wegen der Pandemie aber mit zweijähriger Verspätung.

Luttenwang – Als anno Ostern 1920 bei einer Versammlung des Dienstbotenvereins dem anwesenden Pfarrer Winter die gesanglichen Darbietungen gefielen, lud er die Männer zu sich ein – und man begann im Schulhaus zu Grunertshofen mit regelmäßigen Proben. Man lernte für die anstehende Maiandacht Marienlieder, später übte man auch weltliche Lieder ein. Noch im gleichen Jahr wurde der Gesangverein mit dem Namen „MGV Frohsinn Luttenwang“ gegründet.

Blieb man den Proben fern, gab’s ein Bußgeld

Anfangs waren es immer so zwischen fünf und zehn Sänger. Heute zählt der Männergesangverein 23 aktive und insgesamt rund 60 Mitglieder. In Paragraf Eins der Satzung steht: „Der Zweck des Gesangvereins besteht zunächst in der Pflege des Männergesangs, bei wöchentlich einmaliger Zusammenkunft. Andere Unterhaltungen können zeitweise stattfinden, doch bleibt der Gesang immer die Hauptsache“. So war es damals, und so ist es heute.

Mutig und frei, redlich und treu: So lautet der Sängerspruch des MGV Luttenwang. Stephan Herrmann komponierte ihn 1906. © tb

Hart waren damals aber die Regeln: Einmaliges Fehlen ohne begründete Entschuldigung wurde mit einer Mark bestraft, zweimaliges mit zwei Mark und dreimaliges Fernbleiben wurde als Austritt aus dem Verein betrachtet. Dagegen ist der heutige Beitrag von jährlich zehn Euro nahezu ein „Klacks.“

Schon bald entwickelte sich der Wunsch nach einer eigenen Standarte. Am 14 Mai 1922 konnte die dank vieler Spenden beschaffte Fahne eingeweiht werden. 24 Vereine aus Nah und Fern waren dazu gekommen.

Der MGV, der von Beginn an dem Sängergau Ammersee-Nord angehörte, veranstaltete 1928 erstmals das Gausingen in Luttenwang. Dazu hatte man eigens ein Zelt errichtet. Während der NS-Zeit konnte auch in Luttenwang das Vereinsleben des MGV nicht mehr im gewohnten Stil weitergeführt werden. Dass der Verein diese schwere Zeit überdauerte, war hauptsächlich Johann Frietinger senior und Pfarrer Winter zu verdanken.

Die erste Vereinsfahne wurde 1922 geweiht. In der ersten Reihe sitzend Pfarrer Winter und Vorsitzender Josef Schäfer. © tb

Nach 1949 blühte der Verein dann wieder auf. Man schloss sich dem Sängerkreis Fürstenfeldbruck an und beteiligte sich am jährlichen Kreissingen. Auch sonst war man sehr rührig bei weltlichen und kirchlichen Feiern.

Über 2000 Besucher beim Kreissingen

Im Jahre 1963 wurde das 14. Kreissingen erstmals in Luttenwang vom MVG ausgerichtet. „Fast wäre Luttenwang dem Ansturm der rund 2000 Besucher, Sänger und Gäste nicht gewachsen gewesen“, schrieb damals das Brucker Tagblatt. 2005 fand zum zweiten Mal ein Kreissingen in Luttenwang aus Anlass der 1250-Jahrfeier des Adelshofener Ortsteils statt. Dabei richtete der MGV auch das 12. Kinder- und Jugendchorsingen in Adelshofen aus, an dem 20 Kinder- und Jugendchöre ihr Bestes gaben.

Die regelmäßigen Proben finden jeden Donnerstag im Gasthaus Frietinger statt, ganz nach dem von Stefan Hermann komponierten Sängerspruch für den Luttenwanger MGV „Mutig und frei, redlich und treu, fest und gerad bei jeder Tat.“ Seit 1949 führt regelmäßig eine Laienspielgruppe des MGV zum Stephanitag und an zwei bis drei weiteren Tagen ein Theaterstück auf. Dabei trägt auch der Gesangverein zur musikalischen Unterhaltung bei. Ebenso gehört die musikalische Gestaltung der Gottesdienste sowie seit vielen Jahren auch beim Patrozinium zum jährlichen Programm des MVG.

So wird das Jubiläum gefeiert

Die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Männergesangvereins Luttenwang beginnen am Freitag, 23. September, mit einem Festabend im Frietinger-Stadl um 19 Uhr. Mit dabei sind die Gesangvereine aus Walleshausen, Kissing, Steinbach, Adelshofen sowie der Kirchenchor aus Grunertshofen. Am Sonntag, 25. September, findet in der Marienkirche Luttenwang ein Festgottesdienst mit einem Gedenken an die Verstorbenen statt. Anschließend startet der große Festzug zum Gasthaus Frietinger.

