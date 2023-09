EU-Politiker Manfred Weber zu Gast in Luttenwang - harte Kritik an der Ampel-Regierung

Von: Dieter Metzler

Große Ehre für den Ehrengast Manfred Weber: Der EU-Abgeordnete (2.v.r.) begrüßte den ehemaligen Landtags-Vizepräsidenten Reinhold Bocklet (2.v.l.) und seine Frau (l.) beim Grillfest der Adelshofener CSU. Mit dabei: Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf und Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch. © Metzler

Beim Grillfest der CSU nahm der Ehrengast, der Europaabgeordnete Manfred Weber, kein Blatt vor den Mund. In seiner Rede im Stadl in Luttenwang ging er mit der Politik der Bundesregierung hart ins Gericht

Luttenwang – Gut gefüllt war der Stadl des Gasthofes Frietinger in Luttenwang, der für das Grillfest der Adelshofener CSU kurzerhand zum Festsaal umfunktioniert worden war. Die laue Sommerluft erlaubte es sogar, noch einige Biergarnituren im Hof aufzustellen. Und so freute sich der Ortsvorsitzende Florian Dellinger, mit Manfred Weber den Vorsitzenden der EVP-Fraktion im EU-Parlament, den Ehrengast begrüßen zu können.

„Ich bin froh, dass es ein Rednerpult gibt, an dem ich mich festhalten kann“, meinte Weber zu Beginn seiner Rede. Beim Betreten habe er jemanden entdeckt, der wahrscheinlich jedes seiner Worte über Europa auf die Goldwaage legen wird. „Schön, Reinhold, dass Du da bist“, begrüßte er den ehemaligen Staatsminister für Bundes- und Europa-Angelegenheiten und Mitglied des Europäischen Parlaments Reinhold Bocklet.

Dann fuhr der EU-Politiker mit seiner Rede über die globalen Themen, die Europa beschäftigen, fort. Was zeichnet die christlich-soziale Union über so viel Zeit hinweg eigentlich aus, dass sie seit über 70 Jahren in Bayern den Ministerpräsidenten stellt?

Diese Frage beantwortete Weber selbst: Politik habe ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen gewinne man, wenn man das, was man sage, auch einhalte. An zwei Kennzahlen machte er das Vertrauen der Wähler in die bayerische Politik fest: Bayern sei das größte Zuzugsland in Europa und besitze die größte Finanzkraft. Deshalb sei es wichtig, dass der Freistaat gegen den Länderfinanzausgleich klagt. „Wir finanzieren die halbe Republik“, so Weber.

In der Flüchtlingsproblematik helfen nur gemeinsame europäische Lösungen. „Der Staat muss an der Grenze entscheiden können, wen er rein lässt und nicht die Schlepperbanden“, sagte Weber unter dem Beifall der Zuhörer. Die Belastungsgrenzen seien deutlich überschritten. Deshalb sollten mit den betroffenen Ländern, wie Tunesien, Verträge abgeschlossen werden, um die Zahlen von illegalen Zuwanderern zu reduzieren. „Scholz und Macron müssen handeln statt reden“, forderte er.

Hart ins Gericht ging der EVP-Vorsitzende mit der Energiepolitik der Bundesregierung. So dumm könne man eigentlich doch nicht sein, die eigenen Atomkraftwerke in der Hochphase der Energiekrise abzuschalten und den Atomstrom aus Frankreich und Tschechien beziehen.

Als großen Fehler bezeichnete Weber, sich von den Verbrenner-Motoren adhoc zu verabschieden. Er sei ja dafür, ab 2035 keine Autos mehr zuzulassen, die Co2 ausstoßen. Der Rest der Welt werde aber weiter mit Verbrennern fahren. „Wir servieren den Chinesen damit Arbeitsplätze auf dem Silbertablett und bei uns werden sie abgebaut.“

Der Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch bezeichnete den 51-jährigen Ehrengast aus Niederbayern als „unseren wichtigsten Europa-Politiker“. Daneben war die CSU-Prominenz des Landkreises stark vertreten. Landrat Thomas Karmasin und seine Stellvertreterin Martina Drechsler waren zu Gast, daneben unter anderem die Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, der Landtagsabgeordnete Alex Dorow, sowie Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf, der Landtagskandidat Mathias Hausmann und die Bezirkstagskandidatin Simone Drexl.