Adelshofen will bei Energiewende Tempo machen

Von: Andreas Daschner

Im Rathaus der Gemeinde Adelshofen kommt der Gemeinderat zusammen. Ab Mai sitzen sechs Neue im Gremium. © Daschner

Adelshofen will mehr zur Energiewende beitragen. Im Rathaus hatten sich einige Bürger gemeldet, die Interesse an einer Energiegenossenschaft haben. Nun fand ein erster Informationsabend statt.

Adelshofen – In Sachen Wärmeversorgung steht Adelshofen bereits überdurchschnittlich gut da. In Luttenwang gibt es zwei Fernwärmenetze, in Adelshofen und Nassenhausen sind welche im Entstehen. Trotzdem scheinen die Menschen in der Gemeinde noch mehr für die Energiewende tun zu wollen.

Genossenschaft gründen?

„Zuletzt kam immer wieder die Anregung, ob man nicht eine Gesellschaft oder eine Genossenschaft gründen könnte, an der sich die Bürger beteiligen können“, sagte Vizebürgermeisterin Margit Pesch bei einem Infoabend im Pschorrstadel. Rund 50 Zuhörer waren dazu erschienen. Die bekamen allerdings noch keine konkreten Ergebnisse vorgelegt.

„Es gibt weder ein Konzept noch eine Idee“, sagte Pesch. Vielmehr habe man sich zu einem ersten Austausch eingeladen, weil man die Möglichkeiten mit den Bürgern erarbeiten wolle. Ganz blank waren die Vertreter der Gemeindeverwaltung freilich nicht in den Abend gekommen: Als Gäste waren Vertreter der Sonnensegler Bürgergenossenschaft aus Germering vor Ort, die ihr Projekt vorstellten.

Wie Falk-Wilhelm Schulz vom Vorstand der Sonnensegler erläuterte, müsse es schnell gehen, wenn man die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzen wolle. „Dazu brauchen wir Windkraft und große Freiflächen-Photovoltaikanlagen – zusätzlich zu den Photovoltaik-anlagen auf allen Dächern“, sagte er. Für beides sieht Schulz Potenzial in der Gemeinde Adelshofen.

Bürgermeister Robert Bals erschreckte die von Schulz genannte Zahl von 77 Windrädern, die für einen autarken Landkreis Fürstenfeldbruck nötig wären. „Die in zehn bis 20 Jahren zu bauen, ist realitätsfremd“, sagte Bals. Gleichwohl müsse man damit anfangen. „Denn jedes Windrad bedeutet ein Stück mehr Unabhängigkeit.“

Vorbehalte gegen Windräder

Doch gerade die Windkraftanlagen stießen bei den Bürgern eher auf Vorbehalte, wie an den teils kritischen Nachfragen zu bemerken war. Anders bei Josef Schmid, Betreiber der Biogasanlage in Luttenwang, die eines der beiden Fernwärmenetze versorgt. Er bevorzuge Windkraft gegenüber Solarparks – letztere würden zu viel landwirtschaftliche Fläche verbrauchen.

Schulz erklärte, dass sich die Sonnensegler vorstellen könnten, in Adelshofen aktiv zu werden – und zwar im Rahmen eines noch zu gründenden Ortsvereins. Ob es dazu kommt, muss die Zukunft zeigen. Pesch sammelte zunächst die Daten von Bürgern, die sich vorstellen könnten, an einer Gesellschaft oder Genossenschaft mitzuwirken oder weitere Infos wollen. Auf dieser Basis will die Gemeinde weiterarbeiten.

