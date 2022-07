Einen Schritt weiter in Richtung Nahwärmeversorgung Adelshofen

Von: Andreas Daschner

Teilen

In Adelshofen soll eine Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung gebaut werden. (Symbolbild) © dpa

Lange wurde darum gerungen, wo die Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung in Adelshofen errichtet werden soll. Jetzt wird ein Bebauungsplan aufgestellt-

Adelshofen - Nun, da feststeht, dass sie am nördlichen Ortsrand beim dort neu ausgewiesenen Gewerbegebiet gebaut werden soll, wird auch planerisch der Weg frei gemacht. Der Flächennutzungsplan wird geändert, ein Bebauungsplan aufgestellt.

Ein möglicher Standort für die Heizzentrale an der Pfaffenhofener Straße war am Widerstand der dortigen Anwohner gescheitert. Nun liegt der Fokus auf dem neuen, etwa 3550 Quadratmeter großem Areal. Dort will Robert Bals, seines Zeichens auch Bürgermeister in Adelshofen, das etwa zwölf auf 32 Meter große Gebäude errichten. Allerdings ist das Grundstück im Flächennutzungsplan noch als landwirtschaftliche Fläche verzeichnet und muss zum Sondergebiet umgewidmet werden.

Das Areal liegt im Anschluss an das Gewerbegebiet, auf dem der Fuhrunternehmer Christian Furtmeier seine Halle gebaut hat. Getrennt sind die beiden Grundstücke nur durch einen ehemaligen Feldweg, der künftig als Straße für die Erschließung der beiden Bauwerke dient. Und genau diese Straße war ein Problem bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dritter Bürgermeister Stefan Heitler (CSU/BfANL) ist sie mit 6,5 Meter Breite zu schmal.

„Wir wissen nicht, was in 20 oder 30 Jahren mal ist“, sagte er. Dann könnte das Gewerbegebiet entgegen den jetzigen Planungen vielleicht doch erweitert werden, gab Heitler zu bedenken. Komme es dann zum Begegnungsverkehr von Lastern, seien die 6,50 Meter zu wenig.

Generell hält er den Standort für die Heizzentrale für sehr gut geeignet. „Aber wir sollten das ganze um mindestens eineinhalb, besser zwei Meter nach Norden verschieben.“ So hätte die Gemeinde die Möglichkeit, den Grund zu erwerben, wenn die Straße ausgebaut werden müsste.

Bals, der wegen seiner persönlichen Betroffenheit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen war, erklärte auf Nachfrage aus dem Gremium, dass dies wohl kein Problem sei: „Die nötige Verkehrsfläche kann man hinbekommen.“ Letztlich stimmte der Gemeinderat mit einer 8:3-Mehrheit für eine Verschiebung der Heizzentrale um zwei Meter.

Ebenfalls geklärt werden müssen noch die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Entsorgung des Niederschlagswassers. Beim Abwasser könnte ein Anschluss an den Kanal für die Halle des Fuhrunternehmens erfolgen. Vizebürgermeisterin Margit Pesch (WG ANL) ist sich jedenfalls sicher: „Die offenen Punkte können im Laufe des Verfahrens sicherlich noch geklärt werden.“ Was bereits feststeht: Die Heizzentrale wird auch eingegrünt, sodass sie bei der Fahrt auf den Ort zu nicht sofort ins Auge springt.

Generell hielt es Pesch angesichts der globalen Lage und der steigenden Energiepreise für wichtig, das Projekt voranzutreiben und entsprechend zu unterstützen. Das sah offenbar auch der Gemeinderat so, der den vorgestellten Planungsentwurf – allerdings mit der Verschiebung der Baufläche – einstimmig abnickte. ad