Neues Kinderhaus mit großem Dorffest eingeweiht

Von: Andreas Daschner

Spielen mit Gottes Segen: Pfarrer Wojciech Halys weiht die Räume des neuen Kinderhauses. © Daschner

In Adelshofen sind künftig alle Kinder unter einem Dach: Die Krippen- und Kindergartengruppen, die bislang in zwei verschiedenen Gebäuden untergebracht waren, sind zusammen gezogen. Nun wurde das neue Kinderhaus eröffnet.

Adelshofen – Lange hat es gedauert, bis der Anbau an den bestehenden Kindergarten St. Michael auf dem Klosterareal fertig war. Bereits im Jahr 2020 war der Spatenstich – kurz nach der ersten Coronawelle. Die Pandemie und ihre Auswirkungen sollten die Baustelle im weiteren Verlauf prägen. „Erst kamen die Lieferengpässe beim Material“, erinnert sich Architekt Claus Reitberger. „Dann folgte der Mangel beim Personal wegen der zweiten Coronawelle.“

Doch nun ist das Gebäude fertig – und ein Schmuckstück geworden. Findet nicht nur Landrat Thomas Karmasin, der selbst seit Kurzem Bürger der Gemeinde Adelshofen ist. „Die Gemeinde hat ein wunderbares Kinderhaus geschaffen“, sagte er. Beim Landtagsabgeordneten Hans Friedl (FW) kam beinahe so etwas wie Neid auf: „Die Adelshofener können stolz auf ihr Kinderhaus sein, in Alling sind wir noch nicht so weit.“ In Friedls Heimatgemeinde wird eine ähnliche Einrichtung derzeit noch gebaut.

Meilenstein und doch nur eine Etappe

Bürgermeister Robert Bals bezeichnete die Fertigstellung des Anbaus als Meilenstein. „Und doch ist es nur eine Etappe“. Denn die Sanierung des Altbaus steht noch an. Und auch der Außenbereich muss noch gestaltet werden. Im kommenden Jahr soll aber alles fertig werden. So lange müssen die Kinder noch mit einer Baustelle in der Nachbarschaft leben. „Wir integrieren die lange Bauzeit einfach ins pädagogische Konzept“, scherzte Bals. Denn die Kinder würden die Arbeiten gar nicht als Belastung fühlen, sondern sie sogar sehr interessiert beobachten.

Insgesamt fünf Gruppen finden im Kinderhaus eine Heimat: drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Bals sieht die Gemeinde damit „für die Zukunft gut aufgestellt“. Bislang waren die Kinder getrennt untergebracht, und zwar im Altbau des Kindergartens und in einem Gebäude am Dorfweiher. Kinderhausleiterin Julia Lengewitz ist glücklich, dass die räumliche Trennung nun ein Ende hat. „Dass alle in einem Haus sind, macht die Zusammenarbeit viel einfacher“, sagt sie.

In der Geschichte der Kinderbetreuung in Adelshofen wird mit dem Neubau ein weiteres Kapitel einer umfangreichen Historie geschrieben. Bereits 1845 zogen die Armen Schulschwestern in das Kloster ein und unterrichteten dort Kinder. 1890 wurde das Gebäude endgültig zur Schule ausgebaut. Doch mit dem Schulneubau in Jesenwang fast ein Jahrhundert später wurde das Haus für einen Kindergarten frei. Im September 1988 zogen die bis dahin in einem Provisorium am Jesenwanger Flugplatz betreuten Mädchen und Buben schließlich in den Kindergarten St. Michael ein.

Gerne hätte Bals auch Schwester Irmengard von den Armen Schulschwestern bei der Einweihung begrüßt. Schließlich waren mit den früheren Bürgermeistern Benedikt Schwarz, der den Kindergarten 1988 eröffnet hatte, und Michael Raith, der den Ausbau vorangetrieben hatte, zwei weitere wichtige Personen in der Kindergarten-Historie dabei. Schwester Irmengard war jedoch verhindert, übermittelte aber ihre Grüße via Bals.

Das Richtfest für den Anbau, das wegen der Pandemie nicht gefeiert werden konnte, wurde nun ausgiebig nachgeholt. Und zwar mit einem großen, von der Feuerwehr ausgerichteten Dorffest auf dem großen Platz nahe dem Kinderhaus und dem Rathaus.

