Die Füllstand Burschen: Auf Festen kümmern sie sich ums Bier

Von: Andreas Daschner

Stehen in den Startlöchern: (v.l.) Lukas Schäfer, Bastian Miskowitsch, Benedikt Schellmann und Florian Hackl mit ihrem Ausschankwagen. © PRIVAT

Aufklappen und loslegen. Das ist das Motto von vier Luttenwangern, die sich einen Ausschankwagen gekauft haben – und das mitten in der Corona-Krise. Nun macht es sich bezahlt. Denn jetzt, wo die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, sind die „Füllstand Burschen“ am Start und freuen sich schon jetzt über viele Buchungen.

Luttenwang – Das Aufsehen war groß, als Lukas Schäfer, Bastian Miskowitsch, Benedikt Schellmann und Florian Hackl mit ihrem Ausschankwagen im September nach Luttenwang kamen. Zwar war der Wagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig startklar. Die Freunde des Quartett bestanden jedoch auf einen Härtetest. Und so wurde gleich mal ein frisches Fass Bier angezapft.

Das Echo im Dorf war insgesamt sehr positiv, wie Miskowitsch bemerkt. „Wir hatten fast mit ein bisschen Gegenwind gerechnet“, erzählt er. „Aber dann fand es irgendwie jeder spitze, dass im Ort plötzlich ein Weißbier-Wagen steht“. Er lacht. Doch wie kam es dazu?

Die vier Burschen sind zwar alle erst zwischen 27 und 30 Jahre alt. Sie kennen sich aber schon viele Jahre. „Ich bin zwar Mammendorfer, habe meinen Freundeskreis aber in Luttenwang“, sagt Miskowitsch. Unter anderem kennt er seine drei Mitstreiter von der Landjugend Luttenwang.

Einen eigenen Ausschankwagen zu besitzen, ist für das Quartett ein lang gehegter Traum. Nun konnten ihn die vier jungen Burschen realisieren. Schäfer hatte das Gefährt zufällig bei einem großen Kleinanzeigen-Portal im Internet entdeckt, wo es zum Verkauf inseriert wurde. Schnell kontaktierte er Miskowitsch und besprach sich mit ihm.

Ganz billig war die Neuerwerbung nämlich nicht. Immerhin 15 000 Euro rief der Verkäufer – die Münchner Brauerei „Giesinger Bräu“ – für den Wagen auf. Trotzdem waren sich die beiden einig: Das ist eine Chance. „Kurz darauf fand dann auch die Besichtigung des Ausschwankwagens statt“, berichtet Miskowitsch.

Dabei kamen er und Schäfer auch mit dem Chef der Brauerei ins Gespräch. Das Thema: Wie kann man den Wagen am besten nutzen. „Uns wurde klar, dass durch die Zusammenarbeit mit der Brauerei mehr Geschäftspotenzial entstehen könnte“, sagt Miskowitsch. Um das Projekt stemmen zu können, war jedoch weitere Unterstützung nötig.

So stießen Schellmann und Hackl zu den Füllstand Burschen. Zu viert war der Wagen dann auch finanzierbar. „Wir haben alle zusammengelegt“, erzählt Miskowitsch. Außerdem meldeten die Luttenwanger eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) an, um gewerblich tätig werden zu können. Noch war es aber nicht so weit. „Im Winter haben wir einige Optimierungen durchgeführt“, erzählt Miskowitsch. Unter anderem wurde die Beleuchtung des Wagens auf LED umgerüstet und die Schankanlage abgenommen.

Damit waren die Füllstand Burschen pünktlich zum Frühjahr startbereit – gerade als die Corona-Maßnahmen nahezu komplett wegfallen sind. Und prompt gab es zahlreiche Anfragen.

„Wir sind schon für ein gutes Dutzend Veranstaltungen gebucht“, erzählt Miskowitsch. Darunter fänden sich Geburtstagsfeiern ebenso wie Firmenfeste. „Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage, schließlich wussten wir selbst nicht, wie es ankommt.“ Offensichtlich sehr gut.

Die Füllstand Burschen kann man für Feste aller Arten und Größenordnungen buchen. Kontakt unter der Telefonnummer (01 72) 8 15 13 80 oder über Facebook ( „Füllstand Burschen“).