Bierflasche blockiert Bremspedal: Autofahrer rammt Müllhäuschen

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Der Fahrer hatte zuviel getrunken. © picture alliance / dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat in Nassenhausen ein Müllhäuserl gerammt. Die Ursache für den Unfall ist kurios.

Nassenhausen - „Am Montag verursachte ein betrunkener Pkw-Fahrer in Adelshofen einen Verkehrsunfall, vermutlich weil eine leere Bierflasche das Bremspedal blockierte“, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck vom Dienstag.

So kam es zu dem Crash: Der 43-Jährige war gegen 22.40 Uhr mit seinem Kleintransporter im Adelshofener Ortsteil Nassenhausen auf der Adelshofener Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit seinem Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal das Mülltonnenhäuschen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, saß der Adelshofener noch immer hinter dem Steuer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beim Öffnen der Türe flogen den Beamten mehrere Bierflaschen entgegen, heißt es im Bericht der PI weiter. Eine davon klemmte unter dem Bremspedal, was vermutlich neben der Alkoholisierung des Mannes (1,6 Promille) zum Unfall führte, da er in der Kurve nicht mehr bremsen konnte. Es wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet. An dem Kleintransporter entstand ein Totalschaden in Höhe von 4000 Euro, am Mülltonnenhäuschen von 3000 Euro. Der Adelshofener blieb unverletzt.

Lesen Sie außerdem: Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Motorradfahrer schwer verletzt und weitere Unfälle

Auch interessant: Die Biotonne rückt näher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.