Dorferneuerung Adelshofen: Das ist geplant

Riesig ist das Interesse der Adelshofener an den Plänen für die Dorferneuerung. Zu einer Infoveranstaltung am Sonntag kamen bereits um 9 Uhr fast 50 Bürger – obwohl viele im Ort am Vortag noch bis in die Puppen den 50. Geburtstag des Sportvereins gefeiert hatten.

Adelshofen – Die lange Nacht hinderte die Adelshofener nicht daran, sich schon früh am Tag über die Pläne zu informieren, die die Arbeitsgruppe (AG) Dorferneuerung in monatelanger Arbeit entwickelt hatte. Wichtig dabei, wie AG-Sprecher Erwin Schrall betonte: „Wir sind nur ein Zuträger von Ideen.“ Soll heißen: Die Pläne sind nicht in Stein gemeißelt, sondern dienen als Grundlage für den Planer und für weitere Entscheidungen im Gemeinderat.

Insgesamt viermal stellte Schrall die gesammelten Einfälle am Sonntagvormittag in der Mehrzweckhalle vor. Schon beim ersten Vortrag waren an die 30 Zuhörer dabei. Denen erläuterte der AG-Sprecher, dass die Dorferneuerung in fünf Bereiche gegliedert ist, und zwar in die Nassenhausener Straße, die Pfarrer-Lampert-Straße, den Bereich Fuggerstraße/Dorfplatz, die Kirchstraße und den Klostergarten.

Gehwegkonzept

Grundgedanken der AG seien gewesen, mehr dörflichen Charakter durch Straßenbegrünungen zu schaffen und den Verkehr durch eine sich schlängelnde Straßenführung zu entschleunigen. Darüber hinaus sollen ein durchgängiges Gehwegkonzept und übersichtliche Kreuzungsbereiche geschaffen werden.

Mehr Platzcharakter sollen die Fuggerstraße im Bereich des Dorfplatzes und die Kirchstraße vor der Michaelskirche bekommen. Wichtig war Schrall dabei, dass keine Pflasterorgien geschaffen, sondern die Flächen immer wieder durch Grün aufgebrochen werden. Im Klostergarten soll die landwirtschaftliche Nutzung erhalten und das kleine Klostergarterl rekultiviert werden.

Während ein Zuhörer die angedachte Gestaltung des Dorfplatzes als genial bezeichnete, gab es an anderen Stellen aber auch Bedenken. So befürchtete ein Adelshofener in der geschlängelten Straßenführung ein Gefahrenpotenzial für Kinder. Dem hielt Schrall entgegen, dass Planer Hans Lais den Sicherheitsaspekt bestimmt berücksichtigen werde.

Ebenfalls in der Diskussion ist die Neugestaltung der Kreuzung mit dem Mariendenkmal. Dort gibt es Bedenken, dass die Straße für den landwirtschaftlichen Verkehr zu eng werden könnte. Hier gibt es aber mehrere Planungsvarianten.

Bedenken und Anregungen

Die Bürger hatten bei der Veranstaltung die Möglichkeit, ihre Bedenken oder Anregungen schriftlich abzugeben. „Die Vorschläge gehen sowohl an die Arbeitsgruppe als auch in den Gemeinderat“, sagte Bürgermeister Robert Bals. Dort wird man dann darüber diskutieren.

Zum Bereich der Marienstatue sagte Bals: „Im Gemeinderat muss man dann sehen, ob das Gremium eine Entscheidung fällt oder ob wir sogar die Bürger eine Variante wählen lassen.“ Allerdings hänge die Ausbauvariante letztlich auch davon ab, inwieweit die Gemeinde den nötigen Grund erwerben kann.

Der Startschuss für die Dorferneuerung wird nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr fallen – und zwar im Bereich der Kirchstraße. „Wir haben eine Million Euro im Haushalt eingestellt“, sagt Bals. Die Planung soll noch 2021 fertiggestellt werden, 2022 könnte dann Baubeginn sein.