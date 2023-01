Hier soll Adelshofen schöner werden: Dorferneuerung beginnt

Von: Andreas Daschner

Der Startschuss für die Dorferneuerung fällt im Bereich der Kirchstraße. Dort soll ein neuer Ortsmittelpunkt entstehen, wie Bürgermeister Robert Bals erklärt. © Weber

Heuer im März geht’s los: In Adelshofen wird die mittlerweile dritte Dorferneuerung begonnen – dieses Mal im Ortskern. Die Bereiche rund um Michaelskirche, Klosterareal und Rathaus werden neu gestaltet.

Adelshofen – Die „Dorferneuerung Adelshofen III Ortsmitte“, so der offizielle Name, wird 2023 längst nicht abgeschlossen werden. Sie wird in zwei bis drei Schritten gemacht werden, von denen der erste im Bereich der Kirchstraße erfolgen wird. Dort soll einer von zwei neuen Ortsmittelpunkten entstehen, an denen Aufenthaltsqualität groß geschrieben wird.

Grundlegende Neugestaltung

„Die Kirchstraße sowie der Niemerweg werden nicht nur saniert, sondern grundlegend neu gestaltet“, erklärt Bürgermeister Robert Bals. Die Pläne dafür hatte der Gemeinderat bereits im Oktober 2021 abgesegnet. Im Bereich vor der Michaelskirche bis hin zur Steinbergstraße soll ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind – ein sogenannter Shared Space.

Neben einer Pflasterung der Straße ist auch ein offener Wasserlauf angedacht. Zudem sollen drei Längsparkplätze entlang der Kirchenmauer kommen. Des weiteren bekommt die Kirchstraße einen Gehweg, am Niemerweg wird es neue Bäume für die wohl nicht mehr zu erhaltende Linde und eine Stützmauer aus Natursteinen geben.

Ganz billig ist das alles aber nicht. Bals liegt eine Kostenschätzung von rund 1,1 Millionen Euro vor – die die Gemeinde aber nicht komplett zahlen muss. „720 000 Euro werden vom Amt für ländliche Entwicklung übernommen“, sagt der Rathauschef. Das ist der Zuschuss im Rahmen der Dorferneuerung. „So konnte die dringend notwendige Straßensanierung gestemmt werden“, sagt Bürgermeister Bals.

Diffiziler ist die Dorferneuerung auf dem Klosterareal. Dort waren eine Brücke über den Klostergraben und ein Weg quer durch den Garten angedacht. Das Denkmalamt sah diese Pläne aber kritisch. Eine etwas dezentere Planung wird wohl kommen müssen. Umgesetzt wird daher vorerst nur ein Weg von der Kirchstraße zum bereits bestehenden Weg in Richtung des neuen Kinderhauses.

Identitätsstiftender Dorfmittelpunkt

Ein neues Gesicht sollen auch der Dorfplatz zwischen Rathaus und Pschorrstadel sowie die dort verlaufende Fuggerstraße bekommen. Bals verspricht sich eine lebendige Dorfmitte, die „den identitätsstiftenden Mittelpunkt gestalterisch und funktional ungeheuer bereichern wird“. Die Planungen wurden von einem Arbeitskreis mit engagierten Bürgern intensiv begleitet und sind schon weit gediehen.

Wie vor der Kirche, so soll auch im Bereich des Pschorr–stadels ein Shared Space entstehen, gestaltet mit einer einheitlichen Pflasterung und einer Verschwenkung der Fuggerstraße, um den Verkehr auch faktisch auszubremsen.

Der Dorfplatz zwischen Rathaus und Pschorrstadel soll nach der Fertigstellung Raum für Feste, Märkte, Konzerte oder Theateraufführungen bieten. Dazu wird ein sogenannter Kopfbau am südlichen Ende des Platzes entstehen, der sowohl als Bühne als auch als überdachter Raum für Catering oder Verkaufsstände dienen kann.

Details aus den Beratungen im Gemeinderat werden derzeit laut Bals in die Planung eingearbeitet. Wann am Dorfplatz dann die Baumaschinen anrücken können, ist aber noch nicht endgültig klar. Bals hofft jedoch „die Gesamtmaßnahme dort baldmöglichst fortführen zu können“ – eventuell ab Frühjahr 2024.

