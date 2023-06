Ehepaar erhält Denkmalschutzmedaille für Stadl-Sanierung

Von: Helga Zagermann

Claudia und Stephan Merkl erhielten Urkunde und Medaille von Kunstminister Markus Blume. © Wolfgang Maria Weber

Claudia und Stephan Merkl haben für die Sanierung des alten Pschorrstadls in Adelshofen und dessen Nutzung als Veranstaltungsort die Bayerische Denkmalschutzmedaille erhalten.

Adelshofen - Kunstminister Markus Blume würdigte das Ehepaar Merkl und 17 weitere Geehrte (darunter Privatpersonen und Kommunen, ein Verein, eine Genossenschaft und eine Stiftung) bei einem Empfang in München. Sie alle hätten sich „in herausragender Weise für die Denkmalpflege engagiert“, so Blume.

Auch Landeskonservator Mathias Pfeil dankt den Preisträgern: „In unserer schnelllebigen, von Veränderung geprägten Zeit, sind Denkmäler Fixpunkte – Stabilitätsanker, die Orientierung geben. Umso wertvoller ist der Einsatz für ihren Erhalt.“ Das Engagement trage dazu bei, „dass Geschichte und Kultur lebendig bleibt“.

Stephan Merkl hatte den Pschorrstadl 2017 gekauft. Der Grund dafür war Heimatverbundenheit: „Als Adelshofener habe ich mir die Ruine nicht mehr jeden Tag anschauen können.“ Der Stadl des ehemaligen Dreiseithofs war ein regelrechter Schandfleck im Ort. Was man aus dem früheren Kuh- und Rosssstall würde machen können, das war unklar. Zumal bei der Renovierung der Denkmalschutz zu beachten war. Doch Malermeister Merkl und seine Frau Claudia packten es an. Sie machten aus dem verfallenen Gemäuer einen schmucken Veranstaltungsort. Viele Arbeitsstunden investierten die beiden. Auch ihre fünf Kinder halfen mit. Gewerke wie Strom, Heizung und Wasser wurden an Firmen vergeben. Mitte 2021 konnte dort die erste Feier stattfinden.

Der Pschorrstadl ist zu einem Schmuckstück in Adelshofen geworden und beliebter Veranstaltungsort. © Archiv Peter Weber

Eigentlich sollte nur ein Saal für Veranstaltungen zum Beispiel von örtlichen Vereinen entstehen. Der Saal hat 120 Sitzplätze, nebenan ist die neue Küche. Zusätzlich ergab sich aber die Möglichkeit eines Saals unter dem Dach – und auch das setzten die Merkls um. Obwohl der Dachstuhl von 1872 entsprechend marode war und viele Probleme bei der Sanierung machte.

Heute kommt der Pschorr-stadl als Veranstaltungsort gut an, nicht nur im Ort, sondern im ganzen Landkreis. Und damit hat das Ehepaar nicht nur ein Denkmal erhalten, sondern es auch einer neuen Nutzung für die Bevölkerung zugeführt.

Mit der Denkmalschutzmedaille geehrt wurden auch Hans Well und Sabeeka Gangjee-Well aus Zankenhausen (Gemeinde Türkenfeld) für die Grundsanierung und Instandsetzung eines Einfirsthofs in Polling sowie sieben weiterer Baudenkmäler im Kreis Weilheim-Schongau.