Erste Turnhalle belegt: Ukraine-Flüchtlinge beziehen Übergangs-Quartier

Von: Andreas Daschner

Teilen

In Bussen kamen die Flüchtlinge aus der Ukraine beim Sportzentrum in Adelshofen an. © Daschner

Um die wachsende Zahl der Ukrainer unterzubringen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, hatte das Landratsamt Fürstenfeldbruck auch Turnhallen vorbereitet. Am Mittwoch wurde die erste davon belegt.

Adelshofen - Am Nachmittag kamen die Ukrainer in der Mehrzweckhalle beim Sportzentrum Adelshofen an. In zwei Bussen wurden die rund 70 Menschen in den Ort gefahren. Rotes Kreuz, Feuerwehr, Asylhelferkreis und die Ortsvereine hatten die Halle zuvor für die Unterbringung hergerichtet.

Mit ihren paar wenigen Habseligkeiten wurden die Ukrainer in der Mehrzweckhalle aufgenommen. © ad

Unter den Kriegsflüchtlingen finden sich Männer ebenso wie Frauen und Kinder. Dabei hatten sie, was sie auf die Schnelle vor dem Krieg retten konnten: Kleidung und ein paar wenige persönliche Dinge, die meist in zwei, drei Tüten und Koffern Platz hatten.

Dramatische Hintergründe

Die Adelshofener, die bei der Aufnahme der Ukrainer halfen, erfuhren teils dramatische Hintergründe über die Flüchtenden. So kam eine Frau mit ihrem zweijährigen Kind in Adelshofen an und ist bereits wieder hochschwanger. Sie erwartet in wenigen Tagen ihr zweites Kind. Auch Flüchtlinge aus anderen Ländern, die in der Ukraine eine neue Bleibe gefunden hatten, sind unter den Ankömmlingen. „Die erleben jetzt zum zweiten Mal eine Flucht“, berichtete eine der Helferinnen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Sie alle finden nun in der Mehrzweckhalle eine vorübergehende Bleibe. „Wir haben dort Platz für etwa 100 Menschen“, sagt Bürgermeister Robert Bals. Dazu gibt es im Obergeschoss der Halle noch eine Wohnung, in der weitere 12 bis 16 Personen Platz finden können. Die Halle wurde mit Trennwänden ausgestattet – „damit die Flüchtlinge wenigstens ein Mindestmaß an Privatsphäre haben“, so der Rathauschef. Schlafen werden die Flüchtlinge auf Feldbetten, die von der Feuerwehr organisiert wurden.

Lesen Sie auch Krieg in der Ukraine: Niedersachsen bereit für Aufnahme von Geflüchteten Tausende Menschen flüchten vor dem Krieg aus der Ukraine. In Niedersachsen können sie Zuflucht finden. Krieg in der Ukraine: Niedersachsen bereit für Aufnahme von Geflüchteten Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine treffen in Füssen ein Füssen – Die ersten ca. zwölf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in der Nacht auf Montag in der Stadt Füssen angekommen. Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine treffen in Füssen ein

Lademöglichkeiten für die Handys - Spielplatz für die Kleinen

Die Mehrzweckhalle habe man dem Landratsamt angeboten, weil auch die Infrastruktur geeignet schien. „Es ist alles da: Sanitäreinrichtungen, Stromanschluss und sogar ein Spielplatz für die Kinder“, sagt Bals. Außerdem wurden mehrere Lademöglichkeiten fürs Handy geschaffen – damit die Menschen Kontakt zu Verwandten oder Bekannten in ihrer kriegsgebeutelten Heimat halten können. ad

Auch interessant: Volkshochschule bietet Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine an

Über Entwicklungen im Krieg berichtet merkur.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.