Kinderbetreuung in Adelshofen wird erheblich teurer

Kita

Von Andreas Daschner schließen

Die Adelshofener Eltern müssen im neu gebauten Kinderhaus St. Michael künftig auch höhere Gebühren berappen.

Adelshofen – Der Gemeinderat hat die Sätze in der Krippe je nach Buchungszeit um fünf bis 30 Prozent erhöht. Im Kindergarten liegen die Erhöhungen im Bereich von 30 bis zu knapp 60 Prozent.

Eltern mit kurzen Buchungszeiten trifft es prozentual am härtesten. Kostete es bislang monatlich 77 Euro, sein Kind täglich zwei Stunden in der Krippe betreuen zu lassen, so werden künftig 100 Euro fällig. Weitere Beispiele: Die Gebühren für Buchungszeiten von über vier bis zu fünf Stunden steigen von 185 auf 220 Euro, eine Betreuungszeit von mehr als sechs bis sieben Stunden kostet künftig 300 statt 257 Euro. Wer die höchste Buchungszeit von neun Stunden wählt, muss statt 365 künftig 380 Euro bezahlen.

Im Kindergarten kostet eine Betreuungszeit von drei bis vier Stunden nun 110 Euro. Bislang waren es 70 Euro. Auch hier wird die finanzielle Mehrbelastung mit steigender Buchungszeit prozentual günstiger. Die Buchungszeit von sechs bis sieben Stunden steigt zum Beispiel von 100 auf 140 Euro, die maximale Buchungszeit von acht bis neun Stunden von 120 auf 160 Euro. Buchungszeiten unter drei Stunden sind im Gegensatz zur bisherigen Satzung jedoch nicht mehr vorgesehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Neu in der Satzung sind außerdem die Verpflegungskosten geregelt. Bei einer Buchungszeit ab fünf Stunden muss das Kind am Mittagessen teilnehmen, darunter kann es das. In der Krippe kostet das Essen an fünf Tagen die Woche 85 Euro monatlich, bei weniger Teilnahmen wird der Preis reduziert – auf bis zu 34 Euro an zwei Tagen. Im Kindergarten startet die Preisspanne bei 94 Euro (fünf Tage) und endet bei 38 Euro (zwei Tage).

„Wir haben die Gebühren damit an die umliegenden Einrichtungen angepasst“, sagt Bürgermeister Robert Bals (WG ANL). Die alten Gebühren seien seit 2016 unverändert geblieben. Die Erhöhung sei bewusst geschoben worden, bis der Umbau des Kindergartens zum Kinderhaus und der Umzug der bislang ausgelagerten Krippengruppe vollzogen wurde. ad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.