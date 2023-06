Metzger beklagen Energiekosten und Fachkräftemangel: „Vermisse die Wertschätzung“

Von: Dieter Metzler

Ein schönes Handwerk sei der Metzgerberuf. Doch die vermissen die entsprechende Wertschätzung. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Hilfeschrei der Metzger-Innung: Bei der Jahresversammlung wurde deutlich, dass die Betriebe zu kämpfen haben – mit Fachkräftemangel und Energiekosten.

Luttenwang/Landkreis – Die Politik schere sich nicht um den Mittelstand, so schimpften die Metzger. Viele ließen an der Energiepolitik der Ampelregierung in Berlin kein gutes Haar. Man habe schwierige Monate hinter sich, sagte Obermeister Bernhard Huber. Hohe Energiekosten, fehlende Mitarbeiter und unbesetzte Ausbildungsplätze belasten die Betriebe sehr. „Doch damit ist es nicht genug“, so Huber. „Ich vermisse die Wertschätzung unseres schönen Handwerks.“

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Handwerk macht den Rest“, zitierte Huber das Motto für einen Gottesdienst beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, an dem Handwerk und Kirche ihre Zusammenarbeit mit Fahnenabordnungen der Innungen feiern wollen. Jedoch hatte der Landesinnungsmeister von Mittelfranken, Konrad Ammon, die Einladung abgelehnt, nachdem er erfuhr, dass beim Frühstück nur vegetarische und vegane Speisen angeboten werden. Mit welcher Berechtigung schreibe die Kirche den Besuchern vor, was sie essen sollen? „Ich finde das super, dass er da nicht hingegangen ist. So kann man mit uns nicht umgehen“, sagte Huber. „Ich bin nach wie vor stolz auf meinen Beruf und möchte das auch unserer Gesellschaft mittteilen dürfen.“

„Wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen, wie wir Auszubildende für das Metzger-Handwerk herbringen“, sagte Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer in seinem Grußwort. Die derzeitige Situation sei deprimierend. In diesem Zusammenhang kam der Tag des Handwerks zur Sprache, der bisher nicht den gewünschten Erfolg bei der Nachwuchsanwerbung erbracht hatte, wie Metzgermeister Andreas Jais meinte. Man werde die Erfahrungen heuer sammeln und daraus Schlussfolgerungen für das Jahr 2024 ziehen, versprach Höfelsauer.

