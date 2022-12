Metzger leiden unter Energiekrise und fehlendem Nachwuchs

Von: Dieter Metzler

Fleischwaren in einer Metzgerei (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Eines wurde bei der Herbst-Versammlung der Metzger-Innung Fürstenfeldbruck deutlich: Alle Betriebe haben mit den steigenden Preisen für Strom und Gas zu kämpfen.

Luttenwang – Dazu gesellen sich die anhaltenden Probleme aufgrund der Corona-Pandemie, wie steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe, ganz zu schweigen vom Fachkräftemangel.

Lieber in Rente

„Seit 35 Jahren habe ich jetzt meinen Betrieb“, sagte Engelbert Jais, ehemaliger Obermeister der Metzgerinnung „Aber so schwierig wie momentan war die Lage noch nie.“ Die enormen Preissteigerungen stellen die Kalkulation auf den Kopf, so Jais. An der Theke ließen sich die Aufschläge nicht einfach weitergeben, da der Verbraucher in Zeiten der Inflation mehr auf den Preis als auf den Geschmack schiele.

Obermeister Bernhard Huber berichtete sogar von 60-jährigen Metzgern, die wegen der hohen Strompreise lieber fünf Jahre früher in Rente gehen wollen, als Pleite zu gehen.

„Schließen Sie ihr Geschäft für ein paar Monate, und wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, starten Sie Ihren Betrieb neu.“ Diese Antwort von Wirtschaftsminister Robert Habeck bei Maybrit Illner auf die Frage eines Bäckers, was er machen solle bei den hohen Energiepreisen, die ihn in die Insolvenz treiben, habe ihn maßlos geärgert, sagte Huber. „Das verdeutlicht, wie weit sich die Politik von uns mittelständischen und kleineren Betrieben entfernt hat.“

Goldene Ehrennadel

Doch der Obermeister konnte auch Positives berichten – vom Fleischerverbandstag im Oktober in Augsburg. So haben sich einige ausgetretene Innungen wieder dem Verband angeschlossen, das Butcher Wolfpack-Team gewann in Sacramento/USA die Fleischer-Weltmeisterschaft, und Engelbert Jais, wurde für seine Verdienste vom Bayerischen Fleischerverband die Goldene Ehrennadel überreicht. Das freue ihn besonders, so Huber.

Bei seinem Grußwort gab Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer einen kurzen Ausblick auf die Gesamtsituation und über die Ausbildung. Insbesondere die Nachwuchsgewinnung bereite dem Handwerk große Sorgen, die durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurden. Die Kreishandwerkerschaft mit 168 Betrieben, fünf Innungen und 65 Auszubildenden ist relativ stabil, so Höfelsauer. „Ich hoffe, ich kann das auch im nächsten Jahr wieder verkünden.“

