Mobilfunk: Adelshofens Alternativstandort wohl ungeeignet

Von: Andreas Daschner

Mobilfunkmast © dpa

Die Gemeinde Adelshofen will zwar einen Alternativstandort für den geplanten Mobilfunkmast bei Grunertshofen vorschlagen. Dass der aber angenommen wird, ist sehr unwahrscheinlich.

Adelshofen/Moorenweis – Das wurde bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend im Pschorrstadl deutlich.



Rund 100 Bürger waren erschienen. Einer von nur zwei Diskussionspunkten drehte sich um den Mobilfunkmast in der Nachbargemeinde. Dieser soll an der Grenze zu Luttenwang errichtet werden. Wie die Bürger darüber informiert worden waren, ärgerte Ex-Vizebürgermeister Hans Siebenhütter: „Wir haben in Luttenwang das Gefühl, dass wir bei der Info zum 5G-Mast von der Gemeinde im Stich gelassen wurden.“ Der Gemeinderat habe sich mit dem Thema entweder zu spät befasst, oder es unterschätzt, so sein Vorwurf. Immerhin hätten bei einer Umfrage 70 Prozent der Befragten in Luttenwang den Funkmast abgelehnt. Wenn der Standort Grunertshofen bleibe, sollten zumindest vor und nach dem Aufstellen Strahlungsmessungen durchgeführt werden.



Bürgermeister Robert Bals gab zu, dass man tatsächlich unterschätzt habe, welch großer Teil der Bürger den Mast kritisch sehe. Die Beteiligung der Gemeinde sei aber begrenzt. „Wir haben gleich zu Beginn der Debatte Alternativstandort eingebracht“, berichtete der Rathauschef. Allerdings seien diese zumeist auf Häusern gelegen und für die geplante Größe des Masts mit vier Betreibern nicht geeignet. „Dann wurden wir erst wieder im Rahmen des Bauantrags beteiligt.“

Ohnehin seien die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde praktisch nicht vorhanden, so Bals: „Wir werden eigentlich nur pro forma gefragt.“



Gleichwohl wolle man die Kreuzleiten als Alternativstandort vorschlagen – aber wohl mit geringen Erfolgsaussichten. „Die Verantwortlichen haben mir bereits mitgeteilt, dass sich von dem Standort bei der Alten Kiesgrube aus nicht der erforderliche Bereich abdecken lässt.“



Die Bedenken der Bürger nehme man aber ernst, so Bals. Der Gemeinderat hat daher am Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) neben dem Alternativstandort an der Kreuzleiten auch über eine Durchführung von Strahlungsmessungen diskutiert.



Ein weiterer Punkt bei der Versammlung betraf den Zustand der stark befahrenen Straßen in Adelshofen. Ein Bürger beschwerte sich, dass die Sanierung einfach nicht in Gang komme. Laut Bals ist der Zustand des Belags zum Beispiel auf der Pfarrer-Lampert-Straße in der Tat nicht mehr tragbar. Allerdings gehe es nicht nur um den Zustand der Straße, sondern auch um den Bau eines Gehwegs und eine Verbesserung kritischer Kreuzungen.



Dabei seien verschiedene Interessen zu berücksichtigen und vor allem auch bestimmte Ausbaustandards einzuhalten, um die Förderung nicht zu gefährden. Bals: „Fakt ist: Einen Ausbau ohne Förderung kann sich die Gemeinde nicht leisten.“

