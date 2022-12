Politik bremst Biogas aus

Von: Andreas Daschner

Die Biogasanlage in Luttenwang, die Josef Schmid (l.) und Manfred Scherer betreiben, befindet sich unter der Erde. Oben sieht man nur eine Betonfläche, Rohre und Einfüllanlagen. © Weber

Jeder wartet auf die Strompreisbremse – bis auf die Betreiber von Biogasanlagen. Der geplante Gesetzesentwurf droht ihnen nämlich den Garaus zu machen. Der Grund: Die gestiegenen Kosten werden dabei nicht berücksichtigt.

Landkreis – Martin Neheider betreibt eine Biogasanlage in Mammendorf. Ihn erzürnt der Gesetzesentwurf zur Strompreisbremse, der Mitte Dezember beschlossen werden soll. Der sieht nämlich vor, dass bei den Biogasanlagen sogenannte Zufallsgewinne – also Gewinne, die durch die Energiekrise entstehen – abgeschöpft werden sollen. „Das ist ein völliger Vertrauensbruch seitens der Politik“, schimpft er.

Das Problem dabei beschreibt Neheiders Kollege Sebastian Leonbacher aus Frauenberg so: „Es handelt sich nicht um eine Gewinn-, sondern um eine Umsatzabschöpfung.“ Leonbacher ist selbst zwar nicht betroffen, weil nur Anlagen mit einer Leistung von mehr als einem Megawatt unter das Gesetz fallen. Eine Frechheit findet er den Entwurf trotzdem.

Der Grund: Die gestiegenen Kosten für das Substrat, dass zur Erzeugung von Biogas benötigt wird, werden nicht berücksichtigt. Martin Neheider beziffert die Mehrkosten auf 30 bis 40 Prozent. Ursache sei der Krieg in der Ukraine, das als Europas Kornkammer gilt. Die Erlöse sollen nun abgeschöpft werden, ohne dass diese Mehrkosten gegengerechnet werden, erklärt Sebastian Leonbacher.

„Erst hat der Staat gefördert, dass man größere Anlagen mit mehr als einem Megawatt fährt“, sagt der Frauenberger. Versorgungslöcher aus Sonnen- und Windenergie sollten damit gestopft werden. „Genau die, die erweitert haben, sind nun die Gelackmeierten.“ Er selbst gehört nur aus Zufall nicht dazu. „Wir haben die Leistung nicht erhöht, weil wir erst einmal lieber in unseren Stall investiert haben“, sagt der Landwirt.

Die Biogasanlage in Luttenwang hat indessen eine Leistung von 1,15 Megawatt und wäre von der Abschöpfung betroffen. Die Anlage versorgt knapp 70 Wohnungen in 50 Gebäuden mit Wärme. Was passiert nun, wenn der Anlage die Stromgewinne abgeschöpft werden? „Wir wollen den Wärmepreis nicht hochsetzen“, sagt Josef Schmid, der die Anlage gemeinsam mit Manfred Scherer betreibt. „Aber die Regierung macht es uns nicht leicht.“

Schmid versteht, dass die Wärmekunden Versorgungssicherheit haben wollen. „Wir hoffen deshalb auf ein Umdenken bei der Politik und werden versuchen, den Beschluss zu verhindern“, sagt der Luttenwanger. Die andere Alternative wäre, die Leistung zurückzufahren – auf unter ein Megawatt. Denn dann fiele sie nicht mehr unter die Abschöpfung.

Ob sie dann aber noch Strom ins Netz einspeisen kann, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht? „Momentan können wir liefern, wenn das Netz Strom braucht“, sagt Schmid. Geht das Gesetz durch, wäre das gefährdet – und damit auch ein Teil der Energiewende. Schmid kann die Haltung der Grünen im Bund zum Gesetz deshalb nicht verstehen.

Daher haben sich eine ganze Reihe von Anlagenbetreibern an die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler (CSU) gewandt. Sie richtet einen dringenden Appell an die Bundesregierung: „Was wir jetzt brauchen, ist nicht weniger, sondern mehr Strom.“ Die Regierung müsse deshalb die Potenziale bei der Biomasse viel stärker nutzen.

Das geht wohl nur, wenn das Gesetz entscheidend verändert wird. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass viele Betreiber kleinere Biogasanlagen aufgeben. Josef Schmid sagt jedenfalls: „Die Regierung nimmt einem jegliche Motivation.“ Und nicht nur die Stromerzeugung wäre laut Neheider betroffen: „Man verliert auch den Mut, Nahwärmekonzepte anzugehen.“ Wer würde schon noch das dafür nötige Geld in die Hand nehmen, wenn er von der Politik eine auf den Deckel bekomme.

