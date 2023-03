Preishammer: Gestaltung von Kita-Garten wird teils verschoben

Von: Andreas Daschner

Auf den Garten müssen die Kindern noch etwas warten (Beispielfoto). © dpa

Bis alle Mädchen und Buben den Garten am neuen Kinderhaus in Adelshofen nutzen können, dauert es: Die Arbeiten sind so teuer, dass der zweite und große Gartenteil erst 2024 realisiert werden kann.

Adelshofen – Im Probetrieb läuft das neue Adelshofener Kinderhaus bereits mit einer Krippengruppe, die weiteren Gruppen sollen im Herbst einziehen. Doch dann heißt es Warten auf die Fertigstellung des Freigeländes – aus Kostengründen muss die Arbeit in zwei Bauabschnitten aufgeteilt werden.

Mehr als verdoppelt

Die Zahl, die Bürgermeister Robert Bals (Wählergemeinschaft ANL) im Gemeinderat nannte, war ein Hammer: 450 000 Euro wird das Freigelände inklusive Planung kosten. Das ist mehr als doppelt so viel wie die ursprüngliche Schätzung. Die Steigerung ist auch durch die Preisentwicklung im Bausektor begründet. Bals betonte: „Die alte Schätzung stammt aus dem Jahr 2017, als die Planungen fürs Kinderhaus gerade erst begonnen haben.“

Um die Kosten im Haushalt darstellen zu können, werden sie auf zwei Jahre aufgeteilt. Möglichst bald soll mit der Gestaltung des Eingangsbereichs und des kleineren Innenhofs begonnen werden. Die große Spielfläche für die Kindergartenkinder wird hingegen erst im nächsten Jahr realisiert. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen.

Die Planungen für das gesamte Areal liegen vor. Sie sehen einen kleineren Spielbereich nahe dem Gebäude für die Krippenkinder vor. Dort sollen ein Sandkasten und einige Spielgeräte errichtet werden. Außerdem ist ein Weg vorgesehen, der ursprünglich als Tastpfad geplant war. Doch auf Anregung von Stefan Heitler (CSU/B. f. ANL) bekommt der Weg nun einen einheitlichen Belag, damit die Kinder dort mit dem Bobbycar fahren können. Andernfalls hätten auch die Krippenkinder mit den Bobbycars bis zu den Wegen an der großen Spielfläche fahren müssen. „Das ist schon sehr weit vom Haus weg“, sagte Heitler, der Probleme mit der Beaufsichtigung der Kleinen befürchtet.

Klettergerüst

Der große Spielplatz mit Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten wird zwischen Fuggerstraße und dem alten Klostergarten entstehen – direkt im Anschluss an den Innenhof. Vorgesehen sind ein größeres Klettergerüst, eine Schaukel und ein Spielgerät zum Balancieren. Sitzmöglichkeiten werden unter dem dortigen Nussbaum platziert.

Außerdem sind ein Wasserspielplatz im Bereich zwischen Krippen- und Kindergarten-Spielbereich sowie eine Gartenwerkstatt mit Hochbeeten und Tischen zum Werkeln und Gärtnern vorgesehen.

Der Gemeinderat segnete die Planung im Wesentlichen ab. Laut Bals soll die Gestaltung des Eingangs- und Innenhofbereichs nun möglichst schnell beginnen.

