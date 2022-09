Sein Schnaps hat eine Goldmedaille gewonnen

Sein Schnaps wurde prämiert: Wolfgang Hillreiner präsentiert stolz die Medaillen samt Urkunde. © Daschner

Einmal Gold, zweimal Silber – damit wurde Wolfgang Hillreiner für seinen Schnaps prämiert.

Adelshofen – Der Adelshofener brennt in seiner „Hill Distillery“ seit rund vier Jahren seine Spirituosen und erregte damit schon zum zweiten Mal Aufsehen bei der Bayerischen Edelbrand Prämierung der Initiative Bayern Brand. Bereits 2020 wurde Hillreiner für seinen „Hill Shine“ mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Roggen

Die Goldmedaille in diesem Jahr gewann Hillreiner für einen Brand mit ganz ähnlichem Namen: „Hill Shine Rye“. Der Unterschied? „Der Schnaps von 2020 war mit Mais, Weizen und Gerste gebrannt“, erklärt Hillreiner. Dieses Mal ist der Hauptbestandteil dagegen Roggen. Und eigentlich soll daraus einmal Whisky werden.

Derzeit lagert der Brand noch. Zwischendurch probiert der Adelshofener sein Produkt immer wieder mal – die Qualität muss schließlich passen. „Dabei habe ich mir gedacht: Der ist so gut, da fülle ich doch ein bisschen was in Flaschen ab.“ Die Flaschen bekamen ein Etikett mit der Aufschrift „Hill Shine Rye“ und Hillreiner dafür eine Goldmedaille. „Das hat sich also offenbar rentiert“, sagt Hillreiner verschmitzt.

Jeweils Silber räumte der Adelshofener für eine Williamsbirne und einen Honigbrand ab. „Die Williamsbirne wurde in einem Kastanien-Holzfass ausgebaut“, erklärt Hillreiner die Besonderheit des einen Schnapses. Den Honigbrand fertigte er aus Sommerhonig. „Eine 0,2-Liter-Flasche enthält 500 Gramm davon“, sagt Hillreiner. Das macht den Schnaps nicht ganz billig. 30 Euro muss man dafür berappen.

Honigbrand

Dafür bekommt man einen exklusiven Schnaps. Insgesamt 15 Kilo Honig hat Hillreiner verarbeitet. Das reichte für rund dreieinhalb Liter Honigbrand. Und der fand bereits gut Abnehmer. „Es ist nur noch ein kleiner Rest da.“

Hillreiner, der seit Mai diesen Jahres auch Vizevorsitzender des Verbands der Obst- und Kleinbrenner ist, verwendet für seinen Schnaps möglichst regionale Produkte – teilweise sogar aus eigenem Anbau. Die Birnen für die Williamsbirne stammen vom eigenen Obstgarten. Der Honig vom Honigbrand kommt vom Bienenhof Engelschall aus Aich, der Roggen für den „Hill Shine Rye“ von der Familie Zacherl aus dem Moorenweiser Ortsteil Langwied.

Und wie geht es mit dem Whisky weiter? „Mein Plan ist, dass ich ihn zum 1. Advent 2023 herausbringe“, sagt Hillreiner. Dann ist die Spirituose fünf Jahre gelagert. Und wer weiß: Vielleicht gewinnt der Adelshofener damit dann ja seine nächste Medaille.

