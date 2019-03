Zwei große Projekte vorangetrieben

Zwei der wichtigsten Bauvorhaben der kommenden Monate hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorangetrieben: die Erweiterung des Kindergartens St. Michael zu einem Kinderhaus und den Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Nassenhausen.

Adelshofen – „Wir wollen den Kinderhausbau rasch vorantreiben, die Kinder werden schließlich nicht weniger“, sagte Bürgermeister Michael Raith (CSU). Dementsprechend gab es auch kaum Diskussionen um den Bauantrag, der nun an das Landratsamt weitergegeben wird. Allerdings sind die Unterlagen noch nicht ganz vollständig. „Das Brandschutzkonzept muss noch eingearbeitet werden, die Änderungen werden wir nachreichen“, erklärte Raith.

Nicht ganz so unproblematisch verlief die Behandlung der Bürger- und Behördeneinwände gegen den Bebauungsplan und die zugehörige Änderung des Flächennutzungsplanes am Nassenhausener Garefeld. Die Behörden mahnten nur noch redaktionelle Änderungen an. Von Seiten der Bürger gab es jedoch erneut größere Proteste.

Unter anderem sprach sich ein durch einen Anwalt vertretenes Anwohner-Ehepaar gegen die Möglichkeit von Mobilfunk-Sendeanlagen in dem Mischgebiet aus. Der Gemeinderat hält wegen des dort geplanten Feuerwehrhauses jedoch weiter daran fest. „Die Gemeinde will sich dadurch auch die Möglichkeit zur Installation einer Basisstation für den digitalen Behördenfunk offenhalten“, sagte Raith.

Für Proteste sorgt auch weiterhin der Handwerksbetrieb, der am Garefeld errichtet werden soll. Zu den von den Anwohnern befürchteten Lärmemissionen erklärte Bürgermeister Raith, dass nur Gewerbebetriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. „Im späteren Baugenehmigungsverfahren muss deshalb durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen werden, dass die Orientierungswerte eingehalten werden“, erklärte der Rathauschef.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird nun dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt. Beim Bebauungsplan wurden keine Änderungen auf Basis der Bürgereinwände vorgenommen.

Derzeit läuft noch das Umlegungsverfahren der Grundstücke. Sobald dies beendet ist, wird der Gemeinderat den Satzungsbeschluss fassen.