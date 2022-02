Allee nördlich von St. Ottilien wird verjüngt

Von: Helga Zagermann

Vor 100 Jahren sind die Bäume gepflanzt worden. Nun wird die Allee nach und nach verjüngt. © Elias König

Vor 100 Jahren haben die Mönche den Verbindungsweg von Geltendorf nach St. Ottilien zum Fahrweg ausgebaut und als Allee bepflanzt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollen die Bäume nun nach und nach ersetzt werden.

St. Ottilien – Die Verkehrssicherungspflicht des Weges, der von vielen Schülern, Gästen und Radfahrern als Verbindungsweg von der S-Bahn Geltendorf nach St. Ottilien begangen und befahren wird, liegt beim Kloster. „Damit tragen wir eine hohe Verantwortung, der wir auch gerecht werden wollen“, sagt Bruder Jürgen Foitl, Leiter der Kloster-Landwirtschaft.

Aufgrund ihres Alters und des grassierenden Eschentriebsterbens bestehe die Gefahr, das Äste herabbrechen. Eine sogenannte Baumsanierung sei aussichtslos. So müssten auf beiden Seiten der Allee in Abständen etwa 15 Bäume gefällt werden, die in schlechtem Zustand sind. Man werde dann aufforsten mit Berg- und Spitzahornen, Birken und Linden. „Der Aufwand und die Kosten für die Nachpflanzung von vier Meter hohen Bäumen sind es uns wert, sodass die schöne Allee nach und nach verjüngt wird.“ Die Klostergemeinschaft nehme dafür einen mittleren fünfstelligen Betrag in die Hand, so Foitl.

Bei einem Treffen mit dem Geltendorfer Bürgermeister Robert Sedlmayr und besorgten Bürgern hatten Erzabt Wolfgang Öxler und Foitl das Vorgehen erläutert. Die schrittweise Erneuerung wird Jahre in Anspruch nehmen. Die Vorgaben des Artenschutzes werden in Absprache mit der Naturschutzbehörde des Landratsamtes Landsberg berücksichtigt – Vögel und Fledermäuse sollen weiter ausreichend Brutstätten vorfinden. Einzelne Bäume können zunächst bis nahe an den Stamm zurückgeschnitten werden, sodass Lebensräume für Totholzbewohner entstehen.

