Neues Buch beleuchtet Hoflacher Schlacht

Das Titelbild des neuen Buches. © mm

Anlässlich des 600. Jubiläums der Schlacht bei Hoflach hat der Historische Verein Fürstenfeldbruck nun ein Buch herausgebracht. Darin versuchen die Autoren das damalige Geschehen in ein historisches Umfeld einzuordnen.

Alling – Wer die Ausstellung zur Hoflacher Schlacht versäumt hat oder wer etwas tiefer in die Hintergründe dieser letzten Auseinandersetzung im „Bayerischen Krieg“ aus dem 14. Jahrhundert einsteigen will, dem könnte ein jüngst erschienenes Buch des Historischen Vereins für Stadt und Landkreis Bruck gute Dienste leisten.

Historische Einordnung

Das 150-seitige, reich illustrierte Kompendium mit dem Titel „600 Jahre Schlacht bei Alling -Hoflach“ ist kein Ausstellungskatalog im üblichen Sinne, so zahlreich waren die im Gymnastikraum der Sporthalle präsentierten Exponate ja auch nicht. Vielmehr versuchen mehrere Autoren, das damalige Geschehen in ein historisches Umfeld einzuordnen. Besondere Mühe wurde zudem auf eine Beschreibung des Hoflacher Kirchleins verwendet.

Weit ausholend beginnt das Buch mit einer Betrachtung von Kreisheimatpfleger Markus Wild über die geologischen und naturräumlichen Bedingungen in Alling und Umgebung sowie einem kurzen Blick auf die frühesten Siedlungsspuren.

Besitzverhältnisse

Das Leben auf dem Land um 1400 – Landwirtschaft und Ernährung, Feste und Feiern – beschreibt Anna Ulrike Bergheim, die Vorsitzende des Historischen Vereins. Es folgt ein Blick auf die Besitzverhältnisse in der Region mit besonderem Augenmerk auf die zahlreichen Münchner Bürger, die sich außerhalb der Stadt eingekauft hatten. Ein eigener Abschnitt widmet sich dem damaligen Münzwesen. Der Hauptteil erzählt die Vorgeschichte des Bayerischen Krieges mit ihren Landesteilungen nach und stellt die führenden Protagonisten der Zeit, die Herzöge von Ingolstadt, Landshut und München, vor.

Ebenfalls beleuchtet wird das „mittelalterliche Schlachtgeschehen“ insgesamt – oder was man heute davon zu wissen glaubt. Die spärlichen Quellen sind auch der Grund dafür, dass die eigentliche Schlacht vom 19. September 1422 mit wenigen Seiten auskommen muss. Manfred Amann, der Leiter des Arbeitskreises Alling beim Historischen Verein, bemüht sich dennoch, Anmarschwege, Truppenstärken und genauen Ort des Geschehens zu rekonstruieren.

Das einzige Relikt

Viel Aufmerksamkeit widmet die Schrift schließlich dem einzigen Relikt, das tatsächlich auf eine Schlacht bei Alling hinweist: Der Kirche St. Maria und Georg in Hoflach. Die Kunsthistorikerin und stellvertretende Vereinsvorsitzende Anne Mischke-Jüngst spricht die nicht ganz geklärte Entstehungsgeschichte an, wirft aber vor allem einen Blick auf die zunächst spärlich wirkende, aber teils wertvolle und bis in die Spätgotik zurückreichende Ausstattung der Kapelle. Natürlich wird auch das monumentale Wandfresko, die Darstellung der siegreichen Münchner Herzöge und ihrer Patrizier bei einem Dankgebet, ausführlich besprochen.

Nicht ganz so seriös, wohl eher zur abschließenden Auflockerung gedacht, kommen die letzten Seiten daher. Sie enthalten eine Art Schlachtgemälde in gereimten Achtzeilern, das der offenbar fantasiebegabte Allinger Dorflehrer Joseph Schnell 1844 für die „vaterländische Schuljugend“ und das gesamte „getreue Bayernvolk“ gedichtet hatte. (op)

Das Buch ist zum Preis von zehn Euro erhältlich beim Historischen Verein oder im Eichenauer Pfefferminzmuseum.

