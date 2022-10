Ärger um Alling-App: Zwischen Routine und Verunglimpfung

Teilen

Das Allinger Rathaus © mm

Während in Grafrath wie berichtet noch über eine Gemeinde-App nachgedacht wird, gibt es so etwas in Alling schon seit Sommer 2020. Doch dort sorgt die App für mächtig Ärger. Von Verunglimpfungen ist die Rede.

Alling – Die sogenannte Alling-App, ein Forum für Informationen und gegenseitigen Austausch über das Smartphone, kommt nicht überall gleichermaßen gut an. Im Gemeinderat wurde jetzt teilweise heftige Kritik an Stil und Wortwahl mancher Einträge laut. Von „schon unterstem Niveau“ sprach Andreas Lang (Allinger Bürgervereinigung/ABV). Da müsse man überlegen, ob man sich das wirklich antun wolle. „Da ist viel Schund dabei, ich weiß nicht, ob das so weitergeführt werden soll“, fand auch seine Fraktionskollegin Marina Nigl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Thomas Muderlak (CSU) erkannte „Verunglimpfungen übelster Art“, als „Schmäh-Plattform“ sei die App sicher nicht gedacht gewesen. Er empfahl, alle User von der Teilnahme zu sperren, die sich nicht mit Klarnamen zu erkennen gäben.

Bürgermeister Stefan Joachimsthaler (CSU) riet dagegen, das Ganze niedriger zu hängen. Warum solle er wegen ein paar Ausreißern darauf verzichten, die Bürger über die App schnell und umstandslos zu informieren.

Die Diskussion hatte sich offenbar an dem Eintrag eines Allingers, Vater eines Gemeinderatsmitglieds, entzündet. Der Mann hatte die Zufahrt zu seinem Anwesen, den teilweise sanierten Radweg nach Gilching und das künftige Kinderhaus in Verbindung gebracht: Wenn der grobkörnige Asphalt in seiner Einfahrt auch für die Fahrrad-Trasse verwendet worden sei, könne man die leerstehenden Räume in der „Kindermast“ ja für verunglückte Fahrradfahrer nutzen – das hatte er sinngemäß in der Alling-App geschrieben. Um die 80 Posts (Antworten/Beiträge) beschäftigten sich daraufhin mit dieser Meinung.

Der Normalfall sieht aber anders aus: Neben den gemeindlichen Informationen finden sich Fotos vom Flohmarkt oder von abgemeldeten Autos, Fragen nach der nicht abgeholten grünen Tonne oder einer vermissten Katze. „Alles im Rahmen“, sagte Bürgermeister Joachimsthaler dem Tagblatt auf Nachfrage. Und die Äußerungen einer Minderheit müsse man eben aushalten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.