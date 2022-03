Arbeiten für Kita-Neubau vergeben

Obwohl erst in einem Bürgerentscheid endgültig über ein neues Kinderhaus in der Ortsmitte abgestimmt wird, hat der Gemeinderat in einer Sondersitzung am Montag bereits den ersten Großauftrag vergeben.

Alling – Gegen die Stimmen von Allinger Bürgervereinigung (ABV), Grünen, Bürgerschaft Alling und Simone Stenzer (FW) wurde ein Mindelheimer Unternehmen mit den Baumeister-Arbeiten beauftragt.

Dessen Angebot liegt mit 1,53 Millionen Euro nur um rund 90 000 Euro über der ursprünglichen Kostenschätzung für den Rohbau.

Bis zum Nachmittag war noch nicht klar, ob die Sitzung überhaupt stattfinden konnte. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hatten mit einem Antrag auf einstweilige Anordnung gedroht, falls Beschlüsse vorgesehen seien, die schon vor einem Bürgerentscheid unumkehrbare Fakten schaffen würden. Erst vier Stunden vor der Sitzung wurde dann erklärt, dass man auf den Gang zum Verwaltungsgericht verzichtet habe.

Bürgermeister Stefan Joachimsthaler (CSU) begründete sein Vorgehen mit der auslaufenden Bindefrist für die Firmen-Angebote. Würde man auf den Bürgerentscheid warten, müsste man das „Schlüsselgewerk“ neu ausschreiben und mit weit höheren Preisen rechnen, wenn denn überhaupt noch Angebote kämen.

Andererseits werde kein Präzedenzfall geschaffen: Sollten die Allinger mehrheitlich gegen den Neubau an diesem Ort stimmen, könne man den Werksvertrag kündigen. Die Verluste für die Gemeinde durch Ersatzansprüche des Unternehmens bezifferte ein Fachanwalt für Vergaberecht, der in der Sitzung anwesend war, auf in der Regel fünf Prozent der Auftragssumme.

Die Unterstützer des Bürgerbegehrens im Gemeinderat fragten zwar noch nach Einzelheiten zu Ausschreibung und Bindungsfrist, stellten das Procedere aber nicht grundsätzlich in Frage: „Ich kann dein Handeln nachvollziehen,“ sagte Andreas Lang (ABV) zum Rathauschef. op

