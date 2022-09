Ausstellung erinnert an Schlacht von Hoflach

Teilen

Die Schlacht von Hoflach zeigt ein Fresko in der Hoflacher Kapelle. Ein Abbild davon wurde nun am Fuße des Hoflacher Hügels enthüllt. © Weber

Aus dem großen Mittelalter-Fest ist heuer nichts geworden, aber wenigstens mit einer Ausstellung soll jetzt in Alling an die sogenannte Schlacht von Hoflach erinnert werden.

Alling – Kurz nach dem 600. Jahrestag des Gefechts wurde eine Auswahl von Waffen, Karten und Modellen im Gymnastikraum der Sporthalle eröffnet.

Nicht alles, was es an Exponaten zu sehen gibt, hat wirklich mit dem Aufeinandertreffen zweier bayerischer Heere am 19. September 1422 zu tun. Am rekonstruierten Burgstall der Edlen von Alling zogen – soweit bekannt – die Truppen vorbei. Und auch die Parsburg, die mit einem Dachziegel-Fragment vertreten ist, spielte keine militärische Rolle.

Eine Leihgabe

Aber den Ausstellungsmachern vom Arbeitskreis Alling des Historischen Vereins (HVF) ging es auch darum, das Spätmittelalter etwas erlebbarer zu machen. Darum die Streitaxt und der Morgenstern, die nicht etwa bei Hoflach gefunden wurden, sondern eine Leihgabe des „Freien Söldnerhaufens von der Schwarzen Lanze“ in Grafrath waren. Und Schwerter aus Aluminium gab es in der Zeit auch noch nicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Vereinsvorsitzende Anna Ulrike Bergheim erwähnte in ihrer Begrüßungsrede aber nicht nur, dass man auf manche Kopien angewesen gewesen sei, die „nicht immer haargenau“ zum 15. Jahrhundert passten. Insgesamt habe man aus einer „Masse von ’Vielleichts’ und ’unter Umständen’“ eine Ausstellung basteln müssen. Denn man wisse weder, wo genau es zum Kampf kam –- wohl eher zwischen Puchheim und Holzkirchen als im Moor unter Hoflach –- noch mit letzter Gewissheit, ob es überhaupt eine Schlacht gegeben habe. Die frühesten Berichte wurden ein halbes Jahrhundert später verfasst. Aber es gebe immerhin einen indirekten Beweis für ein besonderes Ereignis: Die Dankkapelle von Hoflach, die Herzog Ernst sicher nicht ohne Grund inmitten der Einöde bauen ließ.

Innerbayerischer Krieg

Der innerbayerische Krieg zwischen insgesamt drei verfeindeten Vettern sei sicher „keine Glanzzeit“ in der 700-jährigen Herrschaft der Wittelsbacher gewesen, meinte Arbeitskreisleiter Manfred Amann in seinen einführenden Worten. Umso mehr freute er sich, einen Nachfahren der kriegerischen Cousins begrüßen zu können: Luitpold Prinz von Bayern. Der merkte in seiner Rede als Schirmherr an, dass man sich leider an die schlimmen Ereignisse in der Geschichte, „die unglückliche Zeit der Landesteilung“, eher erinnere als an die Friedensperioden dazwischen. Das Aufeinandertreffen bei Hoflach sei eine der letzten Schlachten ohne Einsatz von Feuerwaffen gewesen, noch ein „Kampf Mann gegen Mann“.

Die Ausstellung porträtiert auf Schautafeln die Hauptakteure, zeigt anhand einer Karte die mutmaßlichen Truppenbewegungen und eine Reproduktion des monumentalen Freskos in der Hoflacher Kapelle. Sie ist noch an den nächsten vier Wochenenden jeweils zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Danach geht sie auf Wanderschaft, zunächst nach Eichenau. (Olf Paschen)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.