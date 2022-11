102-Jährige ist begeisterte Zeitungsleserin - viele Gratulanten

Von: Eva Strauß

Sophie Lampl hat an ihrem 102. Geburtstag ,von halb zehn morgens bis halb zehn am Abend Gratulationen angenommen, auch von Bürgermeister Stefan Joachimsthaler, und mit der Familie gefeiert. © Privat

Sophie Lampl aus Biburg feiert ihren besonderen Geburtstag im Kreis der Familie: Sie ist 102 Jahre alt geworden.

Biburg – In einem Alter, das andere gar nicht erst erreichen, liest Sophie Lampl immer noch jeden Tag die Zeitung. Zwei Stunden lang und ohne Brille, wie sie betont. Nun ist die Biburgerin, stolze 102 Jahre alt geworden. Damit ist sie nach wie vor die älteste Bürgerin der Gemeinde Alling.

Geistig voll fit

Sophie Lampl lebt immer noch in dem Anwesen an der Dorfstraße, in dem sie auch geboren wurde. Im ersten Stock hat sie eine Wohnung, wie Hans Lampl, einer ihrer drei Söhne, erzählt. Ein Enkel und dessen Freundin leben ebenfalls in dem Haus und helfen der 102-Jährigen. „Geistig ist sie aber noch voll da“, sagt Hans Lampl. Man könne sich immer noch gut mit ihr unterhalten und sie sei nach wie vor an allem interessiert, was in Biburg und der Welt so passiere. „Auch an der großen Politik.“

Dank eines Treppenlifts kann Sophie Lampl die Treppen nach unten meistern und nach draußen. Manchmal mache sie auch noch Ausflüge – natürlich in Begleitung. „Letztens waren sie im AEZ in der Buchenau“, erzählt ihr Sohn. Und am Sonntag gehe sie in die Kirche.

Bäuerin und Gärtnerin

Im Biburg ist sie als „Keana-Sophie“ bekannt. Gemeinsam hat sie mit ihrem Mann auf dem Hof an der Dorfstraße gelebt, diesen bewirtschaftet und ihre drei Söhne großgezogen. Vier Enkel und drei Urenkel sind dazugekommen. Die Biburgerin war stets leidenschaftliche Bäuerin und Gärtnerin. Lange Zeit engagierte sie sich im Blumen- und Gartenbauverein – seit Jahren ist sie dort Ehrenmitglied.

Ihren Geburtstag hat die 102-Jährige im Kreise der Familie gefeiert. Vormittags war der Bürgermeister da und gratulierte. Es gab ein Weißwurstfrühstück, am Nachmittag dann Kaffee und Kuchen. „Spiele wurden dann auch gemacht“, erzählt Hans Lampl. Seine Mutter habe auch mitgemacht. „Sie war von halb zehn bis halb zehn an dem Tag dabei“, so der Sohn. Die nächsten Tage sei sie deshalb recht müde gewesen – aber das ist ja kein Wunder bei dem stolzen Alter von 102 Jahren. es

