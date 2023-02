Junghengst gerät in Anhänger in Panik - dramatische Rettung mit Happy End

Von: Lisa Fischer, Tobias Gehre

Teilen

Die Feuerwehr sperrte die Straße und unterstützte die Tierärzte bei der Rettung des Pferdes. © Hofgut Holzhausen

Es sollte die erste Fahrt mit dem Anhänger sein. Dann gerät Junghengst Duke in Panik und verletzt sich schwer. Am Ende hat das Pferd aus Holzhausen 1000 Schutzengel.

Biburg - Mit einem nicht alltäglichen Einsatz hatten es die Retter der Biburger Feuerwehr am vergangenen Donnerstag zu tun. Ein Pferd war in einem Anhänger in Panik geraten.

Das Tier verfing sich in dem Gefährt und stürzte anschließend auf die Straße. Wie der Reitstall Hofgut Holzhausen, aus dem der vierjährige Hengst Duke stammt, mitteilt, hing das Pferd halb aus dem Hänger heraus.

Bis ein Tierarzt kam, dauerte es allerdings 50 Minuten. Als eine Veterinärin eintraf, konnte das verletzte Tier gemeinsam erstversorgt werden.

Anschließend wurde es in die Tierklinik nach Starnberg transportiert. Mittlerweile geht es dem Tier wieder besser. Der Junghengst habe „1000 Schutzengel“ gehabt. Er erlitt keine inneren Verletzungen und keine Brüche – dafür viele Blutergüsse. Zur medizinischen Versorgung und Überwachung soll das Tier noch bis Montag in der Klinik bleiben, heißt es seitens des Hofguts.

Im Einsatz waren neben der Biburger Feuerwehr auch die Helfer der Olchinger Wehr. Diese stand mit einem Kran bereit, um das Tier hochzuheben. Das Gerät wurde aber nicht gebraucht.