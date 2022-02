Erneut Unterschriftensammlung gegen Kinderhaus auf Bolzplatz

Von: Eva Strauß

Teilen

Der Sportplatz im Allinger Zentrum. Die Gemeinde will dort ein Kinderhaus bauen. © Weber

Allinger Bürger haben einen erneuten Anlauf gestartet, den Bau eines Kinderhauses auf dem Bolzplatz in der Ortsmitte zu verhindern. Am Wochenende haben sie begonnen, Unterschriften zu sammeln – dieses Mal aber mit einer anderen Fragestellung.

Alling – Bereits seit Längerem will die Gemeinde auf dem Sportplatz neben der Schule ein neues Kinderhaus errichten. Sechs Gruppen sollen dort unterkommen. Einige Male wurde schon umgeplant. „Wir haben schon viel Geld dafür ausgegeben“, sagt Bürgermeister Stefan Joachimsthaler auf Nachfrage. Über 500 000 Euro schätzt er. In der März-Sitzung hätte nun eigentlich die Vergabe angestanden, Baubeginn war für Herbst geplant, so Joachimsthaler weiter.

Doch den wollen die Initiatoren des Bürgerbegehrens, Robert Schröder, Peter Schreiner und Herbert Utz, unbedingt verhindern. Denn der Sportplatz sei von jeher von zentraler Bedeutung für das Dorfleben in Alling, heißt es in einer Pressemitteilung.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Er werde insbesondere für den Pausen- und Sportbetrieb der Grundschule genutzt. Ferner trainieren dort einige Abteilungen des TSV Alling. Zudem sei das Areal ein öffentlich zugänglicher Spiel- und Bolzplatz und sozialer Treffpunkt der Dorfjugend – auch für die Kinder der Asylbewerber. Und nicht zuletzt diene der Platz kulturellen Veranstaltungen wie dem Maibaum-Aufstellen oder dem Neujahrsschießen der Böllerschützen.

Der Waldkindergarten

Die Initiatoren sind der Meinung, dass es für das geplante Kinderhaus bessere Standorte gibt – und zwar dezentral an den bestehenden Kindergärten in Alling und Biburg. Zudem entstehe im Ort ein Waldkindergarten, der das Problem der fehlenden Plätze entschärfe. Unterstützt wird das Begehren von der Allinger Bürgervereinigung (ABV), der Bürgerschaft Alling (BsA), der Grünen Liste Alling und dem TSV Alling.

Bereits 2019 hatte es den Versuch eines Bürgerbegehrens gegeben. Dieses scheiterte allerdings an der Fragestellung. Eine Juristin hatte Mängel in der Formulierung ausgemacht. Der Gemeinderat hatte deshalb das Bürgerbegehren für nicht zulässig erklärt.

Dieses Mal wurde die Frage präzisiert. Sie lautet: „Sind Sie dafür, dass der bestehende Schulsportplatz an der Parsbergstraße in seiner Funktion als Sport- und Freizeitstätte erhalten bleibt, insbesondere nicht bebaut wird?“ Unterschriftenlisten liegen in Allinger und Biburger Läden aus.

280 Unterschriften

Damit der Gemeinderat über ein Begehren entscheidet, sind zehn Prozent der Stimmen der Wahlberechtigten nötig. In Alling sind das laut Bürgermeister Joachimsthaler rund 280 Unterschriften. Sollte die Gemeinde kein Kinderhaus auf dem Bolzplatz errichten und einen anderen Standort suchen müssen, dann wären auch die bereits bewilligten Zuschüsse in Gefahr, gibt der Rathauschef zu bedenken. Das seien Förderungen von über drei Millionen Euro, die die Gemeinde so nicht mehr bekommen würde, merkt Joachimsthaler an. „Ich möchte das Kinderhaus bauen. Wir brauchen es für unsere Kinder. Aber man kann es nicht immer allen Recht machen.“

Einen anderen Standort zu finden, sei schwierig. Denn der Sportplatz sei das einzige Grundstück, das im Besitz der Gemeinde sei, auf dem man das Vorhaben verwirklichen könne. „Sonst müssten wir etwas kaufen. Das käme dann aber noch oben drauf.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.