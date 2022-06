Der abenteuerliche Beginn einer Blaskapelle - Jetzt sind sie beim Wiesn-Einzug dabei

Teilen

Bei der Allinger Blaskapelle ist jeder willkommen, der musizieren möchte. Denn auch die Gründungsmitglieder hatten keinerlei Vorkenntnisse. © Blaskapelle Alling

Anfangs hatten die Allinger weder Notenkenntnisse noch Instrumente – Jetzt sind sie beim Wiesn-Einzug dabei

Alling – Spontan und aus einer Bierlaune heraus ist vor 25 Jahren die Idee entstanden, in Alling eine Blaskapelle ins Leben zu rufen. Die jungen Gründer hatten weder Notenkenntnisse noch Instrumente – dafür aber viel Leidenschaft für die Musik.

Angefangen hat alles 1997 mit einer Fahnenweihe der Biburger Landjugend. Dort trat die D’Aubachtaler Blaskapelle aus Hechendorf auf. Die Allinger Gäste waren dermaßen begeistert, dass sie spontan beschlossen: „Das können wir auch.“

Und die Begeisterung hielt an – auch nach dem Kater. Am 30. Juni gründeten die 17 Musikbegeisterten die Allinger Blaskapelle – ohne Notenkenntnisse und Instrumente. Letztere mussten erst besorgt werden. „Wir kauften für 30 000 Mark einfach Instrumente, ohne dabei zu wissen, wie sie wirklich heißen, ob wir sie auch brauchen und wer welches Instrument spielen könnte“, erzählt Gründungsmitglied Helmut „Mosi“ Rauschmeir.

Konzert im Starzelbach: Im kühlen Nass hat die Blaskapelle im Sommer 2014 gespielt. © Blaskapelle Alling

Der inzwischen verstorbene Pfarrer Sebastian Feckl unterstützte die Laienmusiker. An einer alten Schultafel brachte er ihnen das Notenlesen bei. Doch das klappte nicht so richtig. Deshalb baten die Allinger die Brucker Musikschule um Hilfe. „Zum Glück war Siegfried Krempels an der Strippe“, erzählt Gründungsmitglied Gregor Dejako. „Er meinte zwar, wir spinnen ein bisschen, aber er nahm die Herausforderung an“, fügt Andi Lang, ebenfalls Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender, hinzu. Krempels kam nach Alling – und leitete zwanzig Jahre lang als Dirigent die Geschicke der Blaskapelle. 2017 übernahm das Toni Hörger.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zwei Jahre nach der Gründung traute sich die Blaskapelle erstmals an die Öffentlichkeit. „Zu Allerheiligen traten wir gleich zweimal auf“, erinnert sich Vorsitzender Maximilian Leitl. „In der Früh in Holzkirchen und nachmittags auf dem Allinger Friedhof.“ Allen Spöttern zum Trotz, die anfangs noch Wetten abschlossen, dass die Blaskapelle nicht durchhalten würde, wurden die Musiker immer professioneller. Schon bald konnten sich vor Auftritten kaum retten.

Bei der Steuben-Parade

„Wir nahmen an Karnevalsumzügen in Düsseldorf und Neuss teil, viermal beim Trachten- und Schützenumzug des Oktoberfestes. 2005 waren wir sogar bei der Steuben-Parade in New York dabei sowie etliche Male bei Festen in unserer Partnergemeinde Lannach“, zählt Helmut Rauschmeir auf.

„Bei uns ist jeder herzlich willkommen“, sagt Leitl. „Du bist nicht gut genug, das gibt es bei uns nicht. Jeder, der gern musizieren will, kann mitmachen.“ Bestes Beispiel ist der 74-jährige Michael „Mike“ Petersen, der mit 57 Jahren ohne jegliche Vorkenntnisse zur Blaskapelle kam und Tenorhorn/Bariton erlernte.

Durchschnittlich zwanzigmal im Jahr hat die Blaskapelle größere Auftritte, wobei sie bei gemeindlichen und kirchlichen Anlässen in Alling kostenfrei auftritt. Die Musiker können auch für private Feiern gebucht werden. Ihr Repertoire erstreckt sich von bayerischer und böhmischer Blasmusik bis hin zu modernen Orchesterstücken.

Großes Fest auf dem Hartplatz

Gefeiert wird am Samstag, 25. Juni, ab 16.30 Uhr, auf dem Hartplatz an der Mehrzweckhalle. „Wie vor fünf Jahren, als wir dort auch unser 20-jähriges Gründungsfest feierten“, sagt Andi Lang. Das Fest findet ohne Gastkapellen statt. Sollte das Wetter schlecht sein, zieht man in die Halle um.



Vorstand Maximilian Leitl begrüßt die Gäste und führt zahlreiche Ehrungen durch. Von den 17 Gründungsmitgliedern ist eines verstorben, drei haben den Verein verlassen.



Musikalisch ist einiges geboten. „Wir werden die Gäste mit drei großen Musikblöcken unterhalten und auch neue Musikstücke uraufführen. Eine Premiere wird es auch geben mit unserem Auftritt von vier Alphörnern“, kündigt Leitl an. „Jetzt hoffen wir auf einen herrlichen Tag mit Sommerwetter, dann sollte es eine gelungene Jubiläumsfeier werden, die allen in bester Erinnerung bleibt.“ (Dieter Metzler)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.