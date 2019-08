Eltern starten Initiative für Mittagsbetreuung

Braucht Alling neben dem Hort auch eine Mittagsbetreuung für Schulkinder? Ja, ist eine Elterninitiative überzeugt, die jetzt den Verein „X-Kids Alling“ gegründet hat. Doch es fehlt an Räumen.

Alling – Gemeinde und Schule geben zwar an, das Vorhaben zu unterstützen, sehen sich aber derzeit außerstande, die notwendigen Räumlichkeiten anzubieten – heißt es. Eine Schutzbehauptung, vermuten die Eltern, die mehrere Vorschläge zur Unterbringung von derzeit 16 Kindern, die eine Mittagsbetreuung besuchen würden, gemacht haben. Offenbar gehe es nur darum, den Hort vor Abwanderung zu bewahren. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, noch einmal den Bedarf bei allen Schuleltern abfragen zu lassen und Räumlichkeiten und mögliche Träger zu prüfen. Ergebnisse soll die Verwaltung zeitnah vorlegen.

Mütter für die Aufsicht

Die Grundsatzfrage, ob es eine Alternativ-Betreuung geben soll, war im Frühjahr wieder aktuell geworden, nachdem eine Fachkraft im Hort gekündigt hatte und 19 Kinder plötzlich „auf der Straße standen“, wie es die Eltern formulieren. Das Personalproblem wurde zwar bald gelöst, offenbar gab es aber schon länger Klagen über die wenig flexible Handhabung der Abholzeiten.

Eine Hort-Vertreterin bestätigte im Gemeinderat, dass es eine „Kernzeit bis halb vier“ (am Nachmittag) gebe, in der die Kinder anwesend sein müssten. Anderenfalls könne man nicht vernünftig mit ihnen arbeiten. Es gebe natürlich keine Hortpflicht wie es eine Schulpflicht gebe, widersprach Hubert Winkler (SPD). Eltern hätten jederzeit das Recht, ihren Nachwuchs abzuholen. Andererseits bewege man sich sowieso mit nur 15 Mindestbuchungsstunden an der unteren Grenze des Zulässigen, meinte Gabi Loistl von der Träger-Stiftung.

Sollten die Kinder nicht einmal diese Minimalzeit im Hort verbringen, müsse man die Buchungszeit reduzieren und gefährde damit außerdem öffentliche Zuschüsse. Auch das Landratsamt prüfe, ob eine Betreuungseinrichtung für „Luftbuchungen“ Geld kassiere, meinte Allings Bürgermeister Frederik Röder (CSU).

Tatsache ist aber, dass mehrere Eltern entweder auf die Hort-Pädagogik verzichten und/oder ihre Kinder nur für kürzere Zeit gut aufgehoben wissen wollen. Die Initiative legte ein Konzept für zwei- bis zweieinhalb Stunden Kurzbetreuung vor, das vor allem Bewegung und Spiele vorsieht. Snacks oder eine kleine Brotzeit sind als Mittagsimbiss gedacht.

Eine Hausaufgabenbetreuung ist nicht eingeplant. Da es für so eine reine Freizeitaufsicht keine ausgebildete Fachkraft braucht, waren auch schnell zwei Mütter gefunden, die die Betreuung übernehmen würden. Alles, was fehlte,war ein Raum.

Aber den gibt es momentan partout nicht, wie der Rathaus-Chef und Grundschul-Leiterin Isabelle Martins in der Sitzung erläuterten. Weder in der gemeindlichen Sporthalle, wo der Gymnastikraum im Gespräch war, noch in der Schule. „Ich kann keinen Raum aus dem Ärmel schütteln“, sagte die Rektorin. Solche Dinge müssten aber auch sorgfältig überlegt werden – „das geht nicht in zwei, drei Wochen“.

Applaus in Sitzung

Auch Röder warnte vor Schnellschüssen, auch wenn es sich um ein emotional besetztes Thema handele. Wenig später drohte der Bürgermeister damit, den Saal räumen zu lassen, wenn das Publikum noch einmal applaudiere. Für einen Diskussionsbeitrag von Simone Stenzer hatte es nämlich kurzen Beifall der anwesenden Eltern gegeben. Die Freie Wählerin hielt es für wenig sinnvoll, einen Lösungsversuch noch länger zu schieben: „Meint ihr, dass 2020 ein Raum vom Himmel fällt?“, fragte sie die Kollegen.

Beide Seiten glauben übrigens auch das Kultusministerium auf ihrer Seite. „Dem Ministerium sind in den letzten Jahren keine Fälle bekannt geworden, in denen es nicht möglich war, mit etwas gutem Willen aller Beteiligten zu pragmatischen Lösungen zu gelangen“, hatte ein für die Mittagsbetreuungen zuständiger Ministerialrat der Initiative geschrieben. Das Kultusministerium sei zunächst von einer echten Notsituation ausgegangen, habe aber später bestätigt, dass es „keinen Missstand“ in Alling sehe, sagte dagegen Röder.

„Es ist frustrierend“, meinte ein Eltern-Sprecher gegenüber dem Tagblatt. Man setze sich ein und engagiere sich und trotzdem stünden die Kinder auf der Straße. „Wir haben das Gefühl, wir werden blockiert, und wissen nicht warum“, fügte er hinzu. Vielleicht müsse man wirklich auf den nächsten Bürgermeister warten.

Olf Paschen