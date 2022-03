Alling: Finanzen trotz Corona im grünen Bereich

Teilen

Die Gemeinde Alling scheint großteils aus eigener Kraft durch die coronabedingten Finanzschwierigkeiten zu kommen.

Alling - Kämmerer Benedikt Friedinger legte dem Gemeinderat einen Haushaltsentwurf vor, der trotz eines Rekordvolumens von mehr als 17,4 Millionen Euro leichte Überschüsse und steigende Rücklagen vorsieht. Die Großinvestition Kinderhaus – so sie nicht von einem Bürgerentscheid aufgehalten wird – muss durch Kredite in Höhe von 3,5 Millionen Euro finanziert werden.

Die erstaunlichsten Zahlen finden sich nicht im Etat, sondern im Vorbericht des Kämmerers, der auch Vergleichszahlen aus den Vorjahren bietet. Dort wird deutlich, dass die Gewerbesteuereinnahmen im vergangenen Jahr mit 3,4 Millionen Euro höher waren als vor der Pandemie und auf staatliche Ausgleichszahlungen wie noch im ersten Corona-Jahr 2020 verzichtet werden konnte. Für heuer sind 3,1 Millionen Euro eingeplant.

Anders als die stark schwankenden Beiträge der örtlichen Wirtschaft – sie lagen im vergangenen Jahrzehnt zwischen 2,0 und 3,8 Millionen Euro – wächst der Anteil aus der Einkommensteuer zuverlässig: Mit 3,4 Millionen Euro ist er heuer größter Einnahmeposten.

Bei den laufenden Ausgaben erreicht die Kreisumlage mit 2,8 Millionen Euro einen neuen Rekordwert, Ergebnis aber auch der starken gemeindlichen Finanzkraft. Die Personalausgaben liegen an zweiter Stelle, dicht gefolgt von dem sogenannten Verwaltungs- und Betriebsaufwand: Dabei machen sich die steigenden Energiekosten erheblich bemerkbar. Trotzdem plant Friedinger noch mit einem leichten Überschuss von 500 000 Euro.

Mit Abstand größte Investition in diesem Jahr wäre der erste Bauabschnitt des Kinderhauses, dann kommt die Erschließung des neuen Baugebietes in Biburg. Mindestens sechsstellige Beträge sind für den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet und die Erstellung eines Sturzflutkonzeptes im Rahmen des Hochwasserschutzes eingeplant.

Alling will mehr als ein paar Quadratmeter Straße erneuern

Trotz geringer staatlicher Zuschüsse wird die Gemeinde auch in den nächsten Jahren in Erneuerung und Sanierung ihrer Straßen investieren. Dies beschloss auf Antrag von Hans Schröder (ABV) und nach einiger Diskussion der Gemeinderat einstimmig in seiner Haushaltssitzung. In den beiden Folgejahren soll jeweils eine Viertelmillion Euro für diesen Zweck reserviert werden, die ursprüngliche Finanzplanung hatte hier keine Mittel vorgesehen. Für heuer war bereits die Teil-Erneuerung der Antonistraße eingeplant. Außerdem werden im Baugebiet Biburg-Nord ganz neue (Erschließungs-)Straßen angelegt.



Der staatliche Ausgleich für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge ist bei Weitem nicht so hoch ausgefallen wie erhofft. Alling stehen jährlich 45 000 Euro zu, was für nicht viel mehr als vielleicht einige Quadratmeter reicht.



Bürgermeister Stefan Joachimsthaler (CSU) wollte zunächst dennoch nur die staatlichen Kompensationszahlungen Jahr für Jahr ansparen: „So schlecht sind unsere Straßen nicht, dass wir einen Riesendruck haben.“ Schröder hielt dagegen eine längere Investitionspause für riskant: „Wir müssen schon was tun, sonst geht’s uns wie mit dem Wassernetz.“ Dieser Einschätzung folgten schließlich alle Kollegen.