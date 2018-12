In Alling ist es am Freitag zu einem Banküberfall gekommen. Der Täter ist flüchtig.

Update 15.20 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Überfall heute gegen 14 Uhr in der Filiale der Sparkasse in der Gilchinger Straße in Alling.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Hinweise auf den flüchtigen Täter nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer (08141) 6120 entgegen.

Überfall auf Sparkasse in Alling - Hubschrauber kreist

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei erbeutete der mit einer Pistole bewaffnete Mann dabei lediglich mehrere 100 Euro. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Verletzt wurde bei dem Überfall nach Polizeiangaben niemand. Zur Stunde laufen noch die Vernehmungen der Bankangestellten.

Bank in Alling überfallen: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot – auch ein Hubschrauber ist im Einsatz – nach dem Räuber. Der Täter wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er ist ungefähr 1,60 bis 1,70 groß, trug eine getönte Brille, eine Mütze und Handschuhe.

