Alling - In der Fertigungshalle eines Unternehmens an der Jakobstraße ist es am Freitagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen.

Laut Polizeibericht hatte Stroh in einer Presse Feuer gefangen. Dadurch kam es zur Rauchentwicklung.

Mitarbeiter in der Halle konnten das entstandene Glutnest noch vor Eintreffen der Feuerwehr ablöschen, so dass niemand verletzt wurde. Es entstand lediglich geringer Rußschaden.