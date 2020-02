Jäger filmt Diebe mit Wildkamera - beim Stehlen einer Wildkamera

Drei Waldarbeiter haben am Dienstagvormittag versucht, im Wald bei Holzhausen (Alling) eine Wildkamera zu stehlen. Zum Verhängnis wurde ihnen eine andere Wildkamera.

Alling - Ein Jäger hat in einem Waldgebiet bei Holzhausen mehrere Wildkameras angebracht. Mittels Liveübertragung sah er am Dienstag von zu Hause aus, wie drei Waldarbeiter an einer dieser Wildkamera sehr interessiert vorbeigingen.

Kurz danach beobachtete er, dass die die drei Personen die Wildkamera abmontierten und in einer Tüte verstauten. Der Jäger fuhr daraufhin sofort zu seinem Waldgebiet und stellte dort die Arbeiter zur Rede. Einer der Männer zeigte dem Jäger daraufhin eine Tüte, in der sich die abmontierte Wildkamera befand. Daraufhin verständigte der Jäger die Polizei.

Kurz darauf war eine Streife der Germeringer Inspektion vor Ort. Der Waldarbeiter mit der Tüte, ein 47-jähriger Rumäne, gab an, dass er und seine beiden Arbeitskollegen, 49 und 60 Jahre alt, die Wildkamera gemeinsam gestohlen hätten. Das Gerät hat etwa einen Wert von 250 Euro. Da es sich bei allen drei Männern um ausländische Staatsangehörige handelte, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden sie nach ihrer vorläufigen Festnahme auf die hiesige Inspektion, die sich bekanntermaßen in der Waldstraße befindet, gebracht, wie die Polizei berichtet. Dort wurden alle drei nach ihrer Vernehmung einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Nachdem der jüngste Beschuldigte schließlich die Tat einräumte, wurden alle drei wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Moral von dieser Geschichte: „Auch Wildkameras können Straftaten klären“.

