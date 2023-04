Kindergarten-Gebühren sollen um bis zu 60 Prozent steigen

Alling

Die Gemeinde Alling will die Kita- und Hort-Gebühren drastisch erhöhen. Als Grund genannt werden die steigenden Kosten etwa für Strom und Personal.

Alling – Nach einem Vorschlag der Verwaltung sollen die Elternbeiträge vor allem in den Kindergärten ab September um durchschnittlich 60 Prozent steigen, in den Krippen und im Hort um knapp ein Drittel.

Im Vergleich an der Spitze

Wie eine Aufstellung der Verwaltung zeigte, wird Alling im Vergleich mit rund zwei Dutzend Betreuungseinrichtungen in den Nachbarkommunen dann fast durchweg die höchsten Gebühren verlangen, obwohl auch andernorts teils kräftige Anhebungen beschlossen oder geplant sind. Nur bei längerer Krippen-Buchung gibt es noch andere Spitzenreiter.

Eltern von Kindern unter drei Jahren müssen ab Herbst tief in die Tasche greifen. Zehn Stunden Unterbringung in der Krippe kosten künftig 508 Euro im Monat, ein Plus von fast 80 Euro.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Im Kindergarten

Moderater sind auch in Alling die Preise im Kindergarten, je nach Buchungszeit zwischen 180 und 252 Euro. Im Bereich der Kindergärten ist aber die höchste Anhebung geplant, von 55 bis 70 Prozent. Allerdings gibt es hier einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro für die Eltern. Im Hort wird selbst für die zwei- bis dreistündige Betreuung erstmals ein dreistelliger Betrag (129 Euro) verlangt, die langen Nachmittage sind mit maximal 200 Euro aber noch relativ günstig. Für Geschwister bleibt es bei einer Ermäßigung von je zehn Euro, die dann aber kaum ins Gewicht fällt.

Schieflage in der Finanzierung

Begründet wird die Erhöhung mit den ungebremst steigenden Kosten für Personal und Strom und eine sich dadurch vertiefende Schieflage bei der Finanzierung des Kita-Betriebes. Ursprünglich sollten Eltern, Kommunen und Staat jeweils ein Drittel des Aufwandes tragen. In Alling blieb die Gemeinde zuletzt, Stand 2021, auf 53 Prozent der Aufwendungen sitzen, die Eltern trugen nur noch 14 Prozent bei. Zuletzt wurden die Gebühren in Alling vor fünf Jahren erhöht, auf Anpassungen während der Corona-Jahre wurde verzichtet. Künftig sollen die Beiträge alle zwei Jahre neu kalkuliert werden.

Laut Verwaltung sind die neuen Tarife mit den Einrichtungsträgern abgesprochen. Weil noch einige Zahlen fehlen, wurde das Thema aber von der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung abgesetzt. Jetzt soll im Mai darüber diskutiert werden.

Auch interessant: Personalkosten und Investitionen: Gebühren für Kinderbetreuung in Bruck steigen stark an

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.