Kinderhaus auf Bolzplatz: CSU schlägt Ratsbegehren vor

Teilen

Dunkle Wolken über dem Bolzplatz. Der Gemeinderat will dort bauen, Bürger sind dagegen. © Peter Weber

Das Bürgerbegehren gegen das Kinderhaus auf dem Bolzplatz hat am Dienstagabend die Gemeinderatssitzung beherrscht.

Alling – Redner warfen den Unterstützern des Bürgerbegehrens, darunter vier Gemeinderatsmitglieder, fehlendes Demokratieverständnis vor. Im Gemeinderat wurde darüber nachgedacht, ob man dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegensetzen will.

Dass ehemalige Befürworter des Projekts jetzt von der Planung abrückten, verschlage ihm die Sprache, sagte Thomas Muderlak (CSU). Bürgermeister und Parteifreund Stefan Joachimsthaler bedauerte, dass es ihm nicht gelungen sei, „einen anderen Stil in das Gremium zu bringen“. Als Konsequenz will er die Fraktionsleitersitzungen – ein Informations- und Abstimmungsgespräch vor den Gemeinderatsterminen – vorerst aussetzen.

Natur-Kindergarten?

Neben Ingrid Schilling (Bürgerschaft Alling), die auch wegen des großen Interesses an einem Natur-Kindergarten eine Alternativplanung für nötig hielt, sprach sich vor allem Anna Borawski-Utz (Grüne) dafür aus, den geplanten Neubau zu überdenken. Die prognostizierte „Explosion“ der Kinderzahlen sei ausgeblieben. Im Gegenteil: Kita-Plätze würden von auswärtigen Mädchen und Buben belegt. Mit Investitionen in bestehende Einrichtungen könnten „Kollateralschäden am Fußballplatz“ vermieden werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Während sich die Allinger Bürgervereinigung (ABV), bei der Andreas Lang als Unterstützer des Bürgerbegehrens genannt wurde, aus der Debatte heraus hielt, übten alle anderen Gruppierungen heftige Kritik. Ein Bürgerentscheid habe praktisch schon mit der Kommunalwahl stattgefunden, bei der alle Kinderhaus-Befürworter wiedergewählt worden seien, meinte Hubert Winkler (SPD). Die neuerliche Diskussion koste nur Zeit und Nerven.

Uneingeschränkt hinter der Planung

„Ich stehe uneingeschränkt zum Kinderhaus“, versicherte Hans Friedl. Seine in der Sitzung abwesende FW-Kollegin Simone Stenzer unterstützt jedoch die Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren. „Unsere Kinder haben mehr verdient als Container“, sagte Hans Ludwig (DG Biburg) mit Blick auf die jetzige Behelfs-Unterbringung einiger Gruppen.

Muderlak warnte, dass im Zuge eines Bürgerbegehrens die Komplexität der Planung nur bedingt vermittelt werden könne. Schon jetzt werde ja mit falschen Aussagen – etwa zu einem angeblich schon beschlossenen Waldkindergarten – operiert. Für den Fall, das genug Unterschriften zusammen kommen und eine Abstimmung für zulässig erklärt würde, empfahl er, ein Ratsbegehren dagegen zu halten. Die CSU werde dann die Bevölkerung mit Sachlichkeit und Leidenschaft überzeugen. (OLF PASCHEN)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.