Kinderhaus: Der Weg für den Bürgerentscheid ist frei

Auf dem Sportplatz in Alling will die Gemeinde ein Kinderhaus bauen. Nun entscheiden die Bürger über dieses Vorhaben. archi © Weber

Die Allinger können am 22. Mai abstimmen, ob sie einen intakten Sportplatz behalten oder an gleicher Stelle ein neues Kinderhaus haben wollen.

Alling – Der Gemeinderat machte jetzt einmütig den Weg für einen Bürgerentscheid frei.

Während allerdings das Bürgerbegehren mit dem Titel „Rettet den Allinger Schulsportplatz“ ohne Gegenstimme für zulässig erklärt wurde, lehnten Allinger Bürgervereinigung, Grüne, Bürgerschaft Alling und Simone Stenzer (FW) das ebenfalls eingereichte Ratsbegehren mit der Überschrift „Sichert die Kinderbetreuung der Gemeinde Alling“ ab. Trotzdem werden beide Vorschläge auf dem Stimmzettel stehen. Sollten alle zwei Fragen mehrheitlich und von mindestens 625 Bürgern mit Ja beantwortet werden, muss eine Stichfrage entscheiden.

Die Kritik der Minderheit richtete sich nicht nur gegen das ihrer Meinung nach überflüssige Ratsbegehren, sondern auch gegen die beiden „Informationsveranstaltungen“ der Gemeinde (am 6. April in Alling und einen Tag später in Biburg). Bürgermeister Stefan Joachimsthaler will dabei die Geschichte der Kinderhaus-Planung und die Gründe für das Ratsbegehren vorstellen.

Wie er dem Tagblatt sagte, sollen aber auch die Anhänger des Bürgerbegehrens Stellung beziehen dürfen. Zudem ist nach Ostern eine Podiumsdiskussion mit neutraler Moderation geplant.

Zum Bürgerentscheid aufgerufen sind 3125 Wahlberechtigte. Es gibt je ein Abstimmungslokal in Alling und Biburg, die Briefwahl-Unterlagen werden bereits mit der Benachrichtigung mitversandt. Als Abstimmungsleiterin wurde Carina Pförtsch, im Rathaus für das Ordnungsamt und Wahlen verantwortlich, bestimmt. Beisitzer im Abstimmungsausschuss sind Robert Schröder als Vertreter des Bürgerbegehrens und je ein Gemeinderat der drei größeren Fraktionen.

