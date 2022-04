Kita auf Bolzplatz: Das sagen die Befürworter

Auf dem Sportplatz in Alling will die Gemeinde ein Kinderhaus bauen. Nun entscheiden die Bürger über dieses Vorhaben. © weber

Bei einem Info-Abend hat Allings Rathauschef vor dem Bürgerentscheid am 22. Mai erklärt, warum es ein Kinderhaus auf dem Bolzplatz braucht. Von einigen der rund 50 Zuhörer kamen anschließend kritische Fragen.

Alling – Rund 90 Minuten sprach Stefan Joachimsthaler in der Sporthalle. Er erklärte die Position der Gemeinderatsmehrheit, die ein Ratsbegehren gegen das Bürgerbegehren initiiert hatte. Der Präsentation des CSU-Rathauschefs konnte man auch im Internet folgen.

„Ein Fiasko“

Thomas Muderlak (CSU) kam zu Wort und unterstellte den Anhängern des Bürgerbegehrens zur „Rettung des Bolzplatzes“, keine Rücksicht auf eventuelle Konsequenzen eines Planungsstopps zu nehmen. Deren Sieg wäre „ein Fiasko für den Ort, für die folgende politische Diskussion und für die Kinder“. Gleichwohl zeigte sich der Finanzreferent des Gemeinderats überzeugt, „dass wir haushoch gewinnen“. Die Diskussion werde zwar gerade sehr emotional geführt, am Ende würden die Allinger aber nach Fakten entscheiden.

Biburg für Alling?

Der Dritte Bürgermeister Florian Naßl (DG Biburg) durfte zum möglichen Anbau der Biburger Kita als einer der vorgeschlagenen Alternativen zum Kinderhaus-Neubau Stellung nehmen. Schon heute gebe es dort erhebliche Verkehrsprobleme. „In Biburg für die Allinger zu erweitern“ sei geradezu „Irrsinn“, weil man das freie Grundstück nebenan für den Ortsteil selber brauche. Joachimsthaler hielt es auch für „ökologisch nicht darstellbar“, 20 bis 40 Allinger Kita-Kinder täglich mit dem Auto zu transportieren. Außerdem wurde eine Stellungnahme von Grundschulrektorin Katharina Fürst verlesen. Der zufolge reicht ihren Kindern auch ein kleinerer Bolzplatz für die Pause und zum Sport.

Der Bürgermeister hatte an die sechsjährige Planungshistorie für das Kinderhaus erinnert und dabei wiederholt betont, dass lange Zeit praktisch alle Entscheidungen im Gemeinderat einstimmig gefallen seien. Der Betreuungsbedarf sei groß, schon ab Herbst brauche es in Alling eine weitere Kindergartengruppe. Die Neubau-Planung sei abgeschlossen. Man könnte im September mit dem Bau beginnen – während an einem anderen Standort frühestens 2027 Kinder einziehen könnten. Angesichts explodierender Preise rate jeder Fachmann, sobald wie möglich zu beginnen. Und schließlich entstünde an einem Ort eine „ganzheitliche Betreuung von der Krippe bis zur Schule“, wie sie die Eltern wünschten und um die Alling von Nachbar-Gemeinden beneidet würde. Joachimsthalers Fazit: „Ich bin zutiefst überzeugt, dass das neue Kinderhaus Generationen von Kindern glücklich macht.“

Und das Personal?

Weniger überzeugt schienen im Anschluss einige Zuhörer. Schon jetzt gebe es nicht genug Personal für alle Krippen-Gruppen, wie also wolle man Fachkräfte für ein sechsgruppiges Haus gewinnen, lautete eine der Fragen. „Meine Aufgabe ist es Plätze zu schaffen, ich stelle nicht das Personal ein“, antwortete der Bürgermeister. Ein Gast, der sich als Statiker vorstellte, meinte, man könne den alten Allinger Kindergarten mit einer leichten Holzkonstruktion aufstocken. Das sei vor Jahren untersucht worden, so Ratsmitglied Hubert Winkler (SPD). Damals hätten Experten sogar ein neues Dach für unmöglich gehalten.

Robert Schröder (Mitinitiator des Bürgerbegehrens) sagte, er könne sich mit Neubau keine lebendige Ortsmitte vorstellen. Eine Frau, sie hatte sich als Allinger „Ureinwohnerin“ vorgestellt, antwortete ihm: Dann solle man ehrlicherweise für ein Dorfzentrum werben und nicht für die Bolzplatz-Rettung. (op)

