Bereits mehrere Wildunfälle: Polizei mahnt zur Vorsicht

Von: Thomas Steinhardt

Es kommt vermehr zu Wildunfällen. (Beispielfoto) © TÜV Süddeutschla

In den vergangenen Tagen ist es bei Alling und Gilching vermehrt zu Wildunfällen gekommen. Die Polizei zur Vorsicht

Alling/Gilching - Insbesondere in der Abenddämmerung, besonders im Umfeld der Gemeinden Alling und Gilching, ist es in den vergangenen Tagen verstärkt zu Wildunfällen mit Rehen gekommen, wie die Polizei berichtet. Hierbei entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Fahrzeugführer werden gebeten, in den Dämmerungsstunden, insbesondere im Bereich von Wäldern und Feldern, besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren. Falls ein Wildtier auf oder neben der Straße auftaucht, rät die Polizei dringend, nicht auszuweichen, sondern das Lenkrad besonders gut festzuhalten und die Geschwindigkeit zu reduzieren.

Die schlimmsten Unfallfolgen entstehen meist beim Abkommen von der Fahrbahn nach einem missglückten Ausweichversuch durch anschließende Zusammenstöße mit Bäumen, warnt die Polizei.

