600 Jahre Schlacht bei Hoflach gefeiert - Eintauchen ins Mittelalter kann schweißtreibend sein

Musik wie im Mittelalter spielte die Gruppe Lupi Albi. © Peter Weber

Am Wochenende drehte sich in Alling alles um das Thema Mittelalter. 600 Jahre Schlacht bei Hoflach wurden mit einem großen Fest gefeiert.

Alling – An einer Station traf man auf Florian Fischer vom Burgverein Wolfratshausen. Er ist Gründungsmitglied der Mittelaltergruppe Lupi Albi. Hier können die Gäste Bogenschießen, Gerichte probieren oder sich vom damaligen Handwerk inspirieren lassen. Fischer geht mit seinem Verein gerne auf solche Veranstaltungen. Meist sind sie zweimal pro Jahr mit einem Stand vertreten. „Ich finde es einfach toll, wenn sich die Leute freuen und wir Spaß verbreiten können.“

2007 gründete er mit anderen Mittelalterfans Lupi Albi. Seit 2010 gehört die Gruppe zum Burgverein Wolfratshausen, der 140 Mitglieder hat. Die Mittelaltergruppe kommt auf 45. „Wir kommen gerne wieder, wenn es in Alling erneut ein solches Fest geben sollte.“

Organisatoren sind begeistert: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“

Von Stockbrot, Steckerlfisch, einem kleinen Dudelsackkonzert bis hin zum Armbrust- und Bogenschießen wird den Besuchern einiges geboten. Das Organisationsteam um Bürgermeister Stefan Joachimsthaler, Andrea Binder und Benedikt Friedinger ist begeistert. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Wir sind wirklich sehr zufrieden“, sagt Binder. Besonders freut sich das Team über die Hilfe der Ehrenamtlichen aus den Vereinen, erstmalig unterstützen auch die Biburger.

Knapp 14 Einrichtungen, unter anderem bestehend aus Landjugend, Kitas und Grundschule, helfen beim Mittelalterfest mit. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung von den Helfern so gut angenommen wurde. Sie haben alles schön dekoriert, mit viel Liebe zum Detail“, sagt Rathauschef Joachimsthaler. Für ihn ist das Fest die Reise in eine andere Zeit. Besonders freut es das Team außerdem, dass es den Gästen so gut gefällt.

Großes Angebot für Kinder kommt bei den Besuchern gut an

Dazu gehört Familie van Waveren aus Gilching. Tochter Anna ist begeistert. Das Mädchen kann selbst ein Perlenarmband basteln und sich über einer Feuerstelle ein Stockbrot backen. Ihre Eltern Monika und Albert sind ebenfalls Feuer und Flamme. Über Bekannte wurden sie online auf die Veranstaltung aufmerksam. „Ich finde das Fest wirklich toll. Es ist nicht zu groß und wirklich familiär. Auch die Preise an den Ständen sind fair“, lobt Albert van Waveren. Seine Frau ist über das Angebot für die Kinder sehr erfreut: „Ich finde es einfach super, dass es für die Kinder so viel zum selber ausprobieren gibt.

Dieser Henker machte den Kindern keine Angst. © Peter Weber

Julius Bayer von der Landjugend Biburg hilft in einer der zehn Hütten mit. „Wir verkaufen Gulasch und Metwein, das ist quasi ein Honigwein“, erklärt er. „Es macht einfach Spaß hier. Außerdem ist es schön, zu sehen, wie alle Vereine mithelfen“, sagt der 20-Jährige. (Antonia Plamann)

