Mittelalterfest steigt – 601 Jahre nach der Schlacht von Hoflach

Von: Eva Strauß

Freuen sich auf das zweitägige Spektakel: Bürgermeiste Stefan Joachimsthaler und Kulturreferentin Simone Stenzer. Mit einem Jahr Verspätung wird am kommenden Wochenende ein Mittelalterfest gefeiert. © Peter weber

600 Jahre Schlacht von Hoflach: Das war 2022 in Alling gefeiert worden. Am kommenden Wochenende – mit einem Jahr Verspätung – findet endlich das dazugehörige Mittelalterfest statt.

Alling – Und dabei gibt es ein Premiere: Erstmals stemmen Allinger und Biburger Vereine ein gemeinsames, ortsteilübergreifendes Fest.

„Das gab es noch nie“, sagt Andrea Binder von der Rathausverwaltung. Zusammen mit Geschäftsleiter Benedikt Friedinger hat sie das zweitägige Spektakel, das auf Hart-und Sportplatz steigt, organisiert. Veranstalter ist die Gemeinde. Die Vereine unterstützen das Ganze und kümmern sich vor allem um Speis’ und Trank. „Die sind voll dabei“, so Binder.

Bereits am Freitag schlagen zwei Mittelalter-Gruppen ihr Lager auf und richten sich ein. Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag um 16 Uhr. Abends spielen die Bands „Funkenspiel“ und „Brachmond“. Und es gibt eine Feuershow. „Das sind sicherlich die Highlights“, sagen Binder und Friedinger.

Der Sonntag steht dann eher im Zeichen der Familien und Senioren. Er startet mit einem Gottesdienst sowie Weißwurstfrühstück und Frühschoppen. Nachmittags zeigen die Kindergarten- und Schulkinder mittelalterliche Tänze.

Neben diesen festen Programmpunkten ist natürlich noch einiges mehr geboten. So kann man sich das Lagerleben anschauen – mit Handwerksvorführungen und Verkauf verschiedener selbst gefertigter Waren. Ritter zeigen ihre Schwertkampf-Künste und Gaukler und Musikanten sorgen für Unterhaltung. Kinder und Jugendliche können Stockbrot backen und mit dem Bogen schießen. Und am Sonntag gibt es im Kindergarten ein buntes Programm für die kleinen Besucher.

Eigentlich hätte das große Fest bereits im Jubiläumsjahr, genauer gesagt im September 2022, steigen sollen. Schließlich fand das letzte Gefecht im innerbayerischen Krieg der Wittelsbacher Herzöge am 19. September 1422 nahe Alling statt. Doch wegen Corona und des Ukraine Kriegs wurde das Fest verschoben, erklärt Friedinger. Und auch das zweite Wiesn-Wochenende sei ein ungünstiger Termin für die Veranstaltung gewesen.

Dass man sich nun aber mit dem Brunnenfest in Gernlinden überschneidet, stört Binder und Friedinger kaum. „Es ist eher ein Dorffest mit Mittelalter-Touch, also vor allem für die Allinger Bürger“, sagt Binder. Aber auch Besucher aus anderen Orten seien natürlich willkommen. Zudem könne es Synergie-Effekte geben, ein Mittelalterfest-Hopping sozusagen. Eine nochmalige Verschiebung sei nicht in Frage gekommen. Die Vereine hätten ja auch ihre eigenen Feste zu stemmen.

Das ist geboten

Samstag 17. Juni: 16 Uhr Eröffnung Mittelalterfest und Markt; ab 19.30 Uhr spielen die Livebands Funkenspiel und Brachmond; um 22 Uhr treten die Hüter des Feuers auf

Sonntag 18. Juni: 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz; 11 Uhr Weißwurstfrühstück und Frühschoppen, Senioren sind eingeladen; 11.30 Uhr im Kindergarten: Kinder spielen das Märchen „Dornröschen“; 14:30 Uhr mittelalterliche Tänze der Kindergartenkinder und Schulkinder; gegen 17 Uhr klingt das Fest aus es

