Motorradfahrer und Radler verletzt

Ein verletzter Motorradfahrer und ein verletzter Radfahrer sind am Wochenende nach Unfällen in Alling ins Krankenhaus gebracht worden.

Alling/Maisach – Ein Motorradfahrer aus Maisach ist am Samstag gegen 15 Uhr nahe Germannsberg von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er hatte in einer Linkskurve die Kontrolle verloren. Laut Zeugen überschlug sich seine Maschine mehrmals. Der 30-Jährige kam mit einem Schleudertrauma und gebrochener Nase in Krankenhaus.

Dort landete auch ein Gilchinger (22), der in der Nacht auf Sonntag in Alling mit 1,16 Promille vom Rad stürzte. Er verletzte sich an der Lippe und hat vielleicht auch eine Gehirnerschütterung.