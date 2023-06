Auch für neuen Windrad-Standort bei Alling gibt es Gegenwind - CSU: „Heftige Belastung“

Auf Allinger Flur gibt es einen weiteren denkbaren Standort für ein Windrad an der Grenze nach Gilching. © M. Frankenberg

Auf Allinger Flur gibt es einen weiteren denkbaren Standort für ein Windrad an der Grenze nach Gilching, aber auch Gegenwind - zumindest von der CSU.

Alling – Ein Beratungsbüro hatte die rund 17 Hektar große Fläche an der Grenze zu Gilching als geeignet eingestuft. Doch der vorgeschlagene Standort bedeute eine „heftige Belastung“ für den Ort Alling, sagte Thomas Muderlak (CSU) im Gemeinderat. Seine Fraktion unterstütze zwar grundsätzlich den Ausbau der Windkraft auch auf eigener Gemeindeflur, aber nicht dort. Schon früher ins Gespräch gebrachte Windräder am Parsberg – auf Allinger, Germeringer und Puchheimer Grund – waren von der CSU heftig kritisiert worden.

Wie Thomas Beermann vom gleichnamigen Münchner Planungsbüro in der Sitzung erläuterte, kommen in der Gemeinde nur fünf kleinere Flächen für Windräder in Frage: am Parsberg, weiter südlich Richtung Nebel, nördlich und südlich von Holzhausen und eben östlich des Gilchinger Weilers Steinlach. Der größte Teil Allings ist durch den Schutzradius rund um das Geophysikalische Observatorium tabu. Zudem braucht es aus Schallschutzgründen Abstand zur Wohnbebauung, wenn auch nicht mehr in 10-H-Dimensionen. In Einzelfällen scheitert es auch am Naturschutz.

Gilching plant in der Nähe zwei Anlagen

Dass sich die Experten auf Wunsch der Gemeinde besonders mit dem Standort im Moos beschäftigt hatten, liegt an den Gilchinger Nachbarn, die in nächster Nähe zwei Anlagen planen. Zwischen den beiden, auf einem vorgeschobenen Stück Allinger Flur, wäre Platz für ein drittes.

Sich den Nachbarn sozusagen anzuschließen, hätte einige Vorteile. Gutachten, etwa Artenschutz- und andere Umweltprüfungen, ließen sich gemeinsam beauftragen. Auch die Einspeisung ins Netz, vermutlich auch mit einem neuen Umspannwerk, wäre in Kooperation günstiger. Gilching bräuchte man außerdem für den Antransport von bis zu 175 Meter langen Masten und nur wenig kürzeren Rotorblättern.

„Wir müssen anfangen“

Finanziell würde sich das Ganze rechnen, glaubt Beermann. Der Windertrag ist in Südbayern größer als erwartet, der Gesetzgeber sieht außerdem beim Stromerlös einen Kompensationsfaktor für – im Vergleich zur Küste – windschwächere Gegenden vor. Über elf Cent pro eingespeister Kilowattstunde ließen sich verdienen. Auch die Gemeinde kann davon profitieren. Gewerbeststeuer würde zwar erst nach Jahren fließen, die Betreiber versprechen aber einen Anteil von 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die Kommune.

Trotzdem schienen im Gemeinderat die Vorbehalte zu überwiegen. Man mache durch Erschließung und Bau einer solchen Anlage „viel Natur kaputt“, meinte Bürgermeister Stefan Joachimsthaler (CSU). Er empfahl einen Ortstermin mit den Kollegen und eine „interne Beratung, ob wir das wollen“. Hans Friedl (FW) warf der CSU eine Blockadehaltung vor („Sankt Florian, oder was?“). Er frage sich aber, „ob wir den Strom da draußen überhaupt wegbringen“. Es gebe fraglos Engpässe im Netz, aber „wir müssen anfangen“, meinte Beermann: „Die Einspeisung kriegen wir dann schon hin.“

Zeitdruck durch Privilegierung

Selbst Flächen für die Windkraft auszuweisen, könnte sich nicht nur wirtschaftlich lohnen. Der Regionale Planungsverband will bis 2025 erste Vorranggebiete in München und dem Umland ausweisen, möglicherweise auch in Alling. Wenn diese Sonderflächen feststehen, kann dort privilegiert gebaut werden – ob es der Gemeinde passt oder nicht. (Olf Paschen)

