Radmutter schlägt Busfahrer ins Gesicht 

Ein 47-Jähriger Busfahrer ist am Samstagnachmittag durch einen Radmutter im Gesicht getroffen und leicht verletzt worden. Das Geschoss stammte von einem vor dem Bus fahrenden VW: Auf der Abfahrt der B 2 nach Alling hatten sich beim Pkw alle vier Radmuttern des linken Vorderreifens gelöst. Eine durchschlug die Windschutzscheibe des Busses und streifte den Fahrer an der Stirn. Er musste nicht ärztlich behandelt werden.Der Schaden am Bus wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

