Alling rüstet sich positiv gestimmt für den Notfall

Im ersten Stock des neuen Mitteltrakts hat Bürgermeister Stefan Joachimsthaler sein Büro bezogen. © Gemeinde Alling

Die Gemeinde will für mögliche Energie-Engpässe im Winter gerüstet sein. Auf der Allinger Bürgerversammlung berichtete Rathauschef Stefan Joachimsthaler (CSU) von den Vorbereitungen, die für längere Stromausfälle getroffen werden.

Alling – So sollen für die öffentlichen Gebäude – Rathaus, Schule, Sporthalle – Notstrom-Aggregate bereit gehalten werden, ebenso für die Pumpen des Wasserwerks. Die Generatoren sollen noch selber angeschafft oder bei einem Landwirt ausgeliehen werden. Woher der Treibstoff für die Geräte kommen soll, ist noch nicht geklärt.

Schwieriger könnte im Extremfall die Versorgung mit Heizenergie werden. „Wenn wir kein Gas mehr haben, haben wir alle ein Problem“, sagte Joachimsthaler. Er sprach aber von einem „Notheizbetrieb“ und einer eventuellen „Wärmestube“ für frierende Allinger. Der Bürgermeister warnte allerdings auch vor Panik, man wolle nur auf das Schlimmste vorbereitet sein. Und was die Vorratshaltung an Lebensmitteln anbelange, sei man hier auf dem Land ohnehin besser gerüstet.

Vor nur 30 Zuhörern im Bürgerhaus und etwa ebenso vielen, die online dabei waren, erwähnte Joachimsthaler auch weniger krisenhafte Entwicklungen. Der Rohbau für das Kinderhaus soll – „wenn keiner bankrott geht“ – heuer noch stehen, nach den bisherigen Auftragsvergaben liegt man 15 Prozent über den veranschlagten Kosten. Günstiger kommt die bis auf eine Notleitung abgeschlossene Sanierung des Wassernetzes. Die bisher eingegangenen Verbesserungsbeiträge reichen aus, Nachzahlungen werden nicht mehr gefordert.

Fragen hatten die Allinger kaum. Die Verteiler-Kästen für das Glasfaser-Netz werden nur auf öffentlichem Grund errichtet, nicht auf privatem Eigentum, wie vereinzelt befürchtet. Kritik wurde an der Terminierung für die Senioren-Bürgerversammlung laut, zu der schon 55-Jährige (also noch Berufstätige) eingeladen sind, die aber um 15 Uhr beginnt.

Eine Telefonstörung nach einem Blitzeinschlag wurde angesprochen. Diese ist trotz mehrerer Reparaturversuche bisher nicht behoben. „Wie kommt man an den großen Konzern Telekom heran?“ meinte resignierend der Bürgermeister.

Der hatte in seinem fast anderthalbstündigen Vortrag ein erfreuliches Bild vom Nach-Corona-Leben in Alling gezeichnet. Begleitet von vielen Fotos, auf denen meistens der Rathauschef selbst in die Kamera lächelte, war etwa die Rede vom Osterhasen, der ins Rathaus gekommen war, vom Stadtradel-Wanderpokal, den man nicht mehr loslassen werde, vom Spatenstich für das Kinderhaus, bei dem „Herr Aiwanger super drauf“ gewesen sei und von der „wunderbaren Rede seiner Königlichen Hoheit“ bei der Hoflach-Ausstellungseröffnung. Nach zweieinhalb Jahren im Amt sagte Joachimsthaler: „Es macht immer noch Spaß, es ist eine tolle Sache, Bürgermeister zu sein.“ (OLF PASCHEN)

