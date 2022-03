Alling sammelt für die Ukraine

In der Sporthalle konnten die Spenden abgegeben werden. Auch am kommenden Samstag wird dort gesammelt. © Privat

Spontan, hilfsbereit und auch diszipliniert haben sich die Allinger bei der ersten Sammelaktion im Ort für die Organisation „Brucker-helfen-der-Ukraine“ gezeigt.

Alling – Wenige Tage zuvor hatte die Gemeinde dazu aufgerufen, Hilfsgüter zu spenden.

Ausdrücklich darum gebeten wurde, ausschließlich Hilfsgüter zu bringen, die die Organisation auf einer Liste im Internet nennt, denn diese Güter werden im Moment dringend benötigt. „Das hat super geklappt, fast alle haben sich an der Liste orientiert“, freuten sich die Helfer. So konnten die eintreffenden Sachen schnell und sinnvoll verpackt und beschriftet werden. Am Nachmittag brachten die Helfer mit Gemeindeauto und Privatauto die Güter dann nach Bruck, wo sie nochmals verladen wurden und schon am übernächsten Tag in der Ukraine eintrafen.

„Ich bin bewegt von so viel Solidarität. Herzlichen Dank an alle Bürger für die Spenden und herzlichen Dank für die toll organisierten Helfer, die sich so schnell und unkompliziert zusammengefunden und abgestimmt haben“, sagt Bürgermeister Stefan Joachimsthaler.

Nächsten Samstag, 26. März, wiederholt die Gemeinde die Hilfsaktion: Wieder kann man von 9 bis 16 Uhr die Spenden an der Sporthalle abgeben. Eine Liste der benötigten Sachen findet sich im Internet auf www.brucker-helfen-der-ukraine.de.

