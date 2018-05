Alling soll für die Elektromobilität fit werden

Alling macht mobil – und zwar elektrisch. Die Gemeinde will im Ort eine Ladestation für E-Autos einrichten. Die notwendigen Gelder sollen im Etat eingeplant werden.

Alling – Die Errichtung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Gemeinde wird seit dem vergangenen Jahr diskutiert. Nun kommt neuer Wind in die Debatte. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einigten sich die Fraktionen darauf, im Haushalt 2019 entsprechende Mittel für die Anschaffung einer Ladestation einzustellen.

Der ursprünglich Auftrag von September 2017 sah vor, die Möglichkeit der Errichtung einer Ladesäule zu prüfen, inklusive Lademöglichkeiten für E-Bikes. Dabei herrschte bei allen Parteien die Meinung, dass die Elektromobilität als wichtiger Baustein der Zukunft zu sehen ist. Nach Rücksprache mit einem Energieversorgungsunternehmen wurde davon jedoch dringend abgeraten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Diebstahl- und die Vandalismusquote derart hoch ist, dass sich die Anschaffung nur in „Radl-Hochburgen“ lohne.

Im November 2017 teilte die Kommunalaufsicht dann mit, dass keine gemeindliche Aufgabe vorliegt. Nachdem zeitgleich ein Bundesförderprogramm existierte und weitere Förderprogramme in Aussicht waren, wandte sich die Verwaltung an die zuständigen Vertreter im Bundestag, im Bayerischen Landtag sowie an Interessensverbände mit der Bitte um Klärung der Sachlage und Handlungsempfehlung.

In einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums vom März diesen Jahres wird klar: Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe der Energieversorgung.

In Zusammenarbeit mit dem Bayernwerk als Netzbetreiber wurden daraufhin verschiedene Standorte zur Errichtung einer Ladesäule geprüft. „Der Standort steht fest“, so Bürgermeister Frederik Röder. „Der Parkplatz an der Sporthalle in der Parsbergstraße hat die höchste Frequenz und bietet sich somit hervorragend an“, führt der Rathauschef fort. Besucher der Starzel-Stuben könnten die Möglichkeit der Ladestation ebenso wahrnehmen wie Menschen, die Veranstaltungen in der Sporthalle besuchen.

In Planung ist nun eine Normalladestation mit zwei Ladepunkten. Die Ladedauer für eine Strecke von 100 Kilometern würde 45 beziehungsweise 90 Minuten dauern. Eine anteilige Vergütung auf Basis eines „Rundum-Sorglos-Pakets“ (unter anderem Wartung und Stromkosten) könnte bei 60 Cent pro Ladevorgang liegen. Dies ist jedoch nur als Übergangslösung gedacht. Mittelfristig wird es anbieterneutral zu einer kilowattstunden- und zeitscharfen Abrechnung kommen. (chr)